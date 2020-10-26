نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بأي مبلغ وحتي 50 ألف ريال من دار التداولات براتب 2000 ريال وبأقساط شهرية مريحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون تحويل الراتب هي أحد أنواع القروض الأكثر بحثاً بين الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وتعد دار التداولات النقدية أحد الشركات المخصصة للتمويل المالي بالمملكة العربية السعودية والتي لديها اعتماد مخصص من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعمل خلال الفترة الأخيرة علي مساندة الكثير من البنوك والشركات من خلال دعم تمويلات المواطن السعودي، ويوفر دار التداولات تمويلات شخصية صغيرة وتمويلات تكميلية وتمويلات عقارية وتمويلات خاصة من أجل سداد المديونيات الخاصة علي العملاء وغيرها من التمويلات النقدية التي يبحث عنها أي مواطن سعودي لجميع الأغراض الشخصية التي تخص كل فرد علي حده، ويتم صرف جميع التمويلات بموافقة الأحكام الإسلامية، وسوف نوضح لكم مميزات ومبالغ الحصول علي قروض بدون تحويل الراتب ومتناهي الصغر من دار التداولات للتمويل الشخصي بالمملكة العربية السعودية.

مبالغ ومزايا التمويل الشخص من دار التداولات بالمملكة

القروض بدون تحويل الراتب التي يتم صرفها من دار التداولات تكون بأي مبلغ وحتي 50 ألف ريال سعودي.

يتم صرف التمويل النقدي إلى جميع المواطنين بأي مدينة من مدن المملكة سواء للمواطنين السعوديين أو الوافدين إلى المملكة.

يتم صرف التمويل الشخصي متناهي الصغر بدون تحويل راتب العميل.

يقوم العميل باختيار المبلغ الذي يرغب به دون تحديد من دار التداولات.

يتم تقسيط سداد مبالغ التمويل علي فترة 24 شهر من بداية أول شهر من تحويل التمويل.

التمويل يتم لجميع القطاعات العاملة داخل المملكة سواء حكومي أو عام أو خاص معتمد وغير معتمد لدي دار التداولات.

تصرف مبالغ التمويل خلال ثلاثة أيام مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط صرف التمويل متناهي الصغر من دار التداولات للتمويل النقدي

راتب أي عمل يجب ألا يقل عن مبلغ 2000 ريال سعودي، ويعد هذا الراتب هو الراتب الأقل في المملكة مقارنة مع بنوك المملكة.

أن يكون العميل مرتبط بعمل ولا تقل خدمته به عن 3 شهور بأي جهة عمل.

سن العميل لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 59 عام.

عملاء القطاع الخاص يجب أن يكونوا مسجلين في برنامج التأمينات الاجتماعية.

عدم وجود أقساط أخري تتعدي نسبة 45% من الراتب الشخصي.

الجدية والالتزام في سداد الأقساط المحددة والتي يتم الاتفاق عليها بين كل عميل وبين دار التداولات.

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول علي تمويل متناهي الصغر

يبدأ التقديم للحصول علي قروض بدون تحويل الراتب متناهي الصغر من دار التداولات من خلال الذهاب إلى الرابط التالي: تمويل، ومن خلال الرابط السابق يقوم كل عميل بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالتمويل بداية من تسجيل أسم العميل وتاريخ الميلاد، ثم يقوم كل عميل بتحديد الجنسية سواء مواطن سعودي أو مواطن مقيم بالمملكة، ثم يتم تسجيل رقم الجوال الشخصي والبريد الإلكتروني الشخصي، وتحديد المبلغ المرغوب به ثم الضغط علي تسجيل البيانات.