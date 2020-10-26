نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار أون لاين وطرق تفعيل الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار خطوة من الخطوات التي ينبغي القيام بها للاستفادة من خدمات البنك، حيث بدأ البنك السعودي للاستثمار نشاطه في مارس 1977م، وشاركَ في تأسيس عدة مؤسّسات وهيئات ماليّة منها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل، المؤسسة العامة للتقاعد، شركة سعودي أوجيه المحدودة، البنك الأهلي التجاري، والذي وفر شروط فتح حساب في البنك الأهلي للسيدات وكذلك العديد من الخدمات ومنها التسجيل في الهاتف المصرفي للبنك الأهلي التجاري شركة حصانة الاستثمارية، وأطلق خدمة البنك السعودي للاستثمار اون لاين من أجل توفير خدمات إلكترونية للعملاء، من بينها التسجيل في البنك السعودي للاستثمار وأيضًا طرق توثيق طلب فتح حساب بنك الاستثمار بالهوية.

فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار

يتيح البنك السعودي للاستثمار لكافة عملائه نوعين من الحساب الجاري هما: حساب الأصالة الجاري، وحساب الراتب، ولكل نوع خطوات لفتح الحساب، ولكل حساب أيضًا شروط محددة يجب توفرها للحصول عليه.

حساب الأصالة الجاري

يعد حساب الأصالة الجاري أحد خدمات البنك السعودي للاستثمار، وهو حساب متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، ويمكن فتح الحساب بالعملة الوطنية “الريال السعودي”، والعملات الأجنبية، ويجب توفر المستندات التالية لفتح حساب الأصالة الجاري:

حساب الراتب

يقدم البنك السعودي للاستثمار هذا الحساب، لفئة العاملين بالقطاع الحكومي الذين يقبلون تحويل رواتبهم إلى البنك، ويتميز هذا الحساب بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهومتوفر بالريال السعودي فقط، ويجب توفر المستندات التالية لفتح حساب الراتب:

ملء نموذج فتح حساب الراتب

خطاب تحويل موجه إلي البنك السعودي للاستثمار من جهة عمل العميل، يفيد بقبول تحويل الراتب، متضمنًا قيمة الراتب ورقم الحساب وتاريخ بداية التحويل.

صورة من إثبات الهوية الشخصية تكون سارية الصلاحية، مع وجود الأصل حتى تتم مطابقتها.

خطاب تعريف من الكفيل إذا كان مقدم طلب الحصول على القرض غير سعودي ومن المقيمين.

البنك السعودي للاستثمار اون لاين فتح حساب

يمكن لكافة عملاء البنك السعودي للاستثمار طلب فتح حساب بنكي، بالقيام بالخطوات التالية:

يقوم العميل باختيار المنتج الذي يطلبه.

يقوم العميل بملء نموذج الطلب.

يقوم العميل بالاحتفاظ بالرقم المرجعي.

تفعيل حساب البنك السعودي للاستثمار

ويمكن أن يقوم العميل بزيارة أحد فروع البنك لإتمام خطوات فتح الحساب، سوف يقوم البنك بالتواصل مع العميل بعد مرور يومي عمل فقط بمجرد تقديم الطلب.

يمكن لكافة العملاء أيضاً إمكانية فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار عن طريق الاتصال بالبنك عن طريق خدمة فلكس كول المجانية على الرقم 8000 124 800، أو زيارة أحد فروع البنك.