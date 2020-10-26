نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون تحويل راتب البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون تحويل راتب البنك الأهلي، حيث يعتبر احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية التي تقدم عدد من الخدمات المميزة، وهذه الخدمات تشمل المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب أيضا، ومن بين هذه الخدمات حاسبة التمويل الشخصي البنك الأهلي، ومن خلال هذه الخدمات يمكنك معرفة قيمة القرض والأقساط الخاصة به، وأيضا من الخدمات الهامة المقدمة من البنك هي تمويل بدون تحويل راتب البنك الأهلي، حيث هذه الخدمات تعتبر من اهم ما يتم البحث عنه من قبل جميع الأشخاص داخل المملكة، وتعتبر قروض البنك الأهلي السعودي احد اهم القروض التي تقدم بشكل بسيط مع فترة سداد كبيره، وسوف نتعرف من خلال المقالة على مميزات هذه القروض ونتعرف على شروط الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي.

قرض بدون تحويل راتب البنك الأهلي

يتميز البنك الأهلي التجاري السعودي بسهولة تقديم طلب تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي، وهذا التمويل يتميز بسهولة اجرائات الحصول عليه، ومن ضمن خدماته أيضا قرض شخصي بدون تحويل راتب، وسوف نوضح شروط الحصول على هذا القرض، ودائما ما نجد المملكة العربية السعودية تسعى إلى تقديم افضل البرامج التمويلية للمواطنين والمقيمين، واليكم شروط تمويل بدون تحويل راتب البنك الأهلي.

شروط الحصول على تمويل شخصي من البنك الأهلي

لابد أن يكون العميل أن يكون موظفا في القطاعات سواء قطاع عام أو قطاع خاص.

أن يكون العميل يعمل في احد الشركات التي تقوم بتحويل الراتب.

العميل السعودي لا يقل راتبه عن 3000 ريال، وللعميل الأجنبي عن 4000 ريال.

فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.

لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

قرض البنك الأهلي بدون تحويل راتب

البنك الأهلي السعودي يقوم بتقديم قروض البنك الأهلي بشكل بسيط في طريقة الحصول عليه، وهناك عدد كبير من الموظفين الذين لا يستطيعوا الحصول على قرض شخصي فورى بسبب عدم إمكانية تحويل الراتب، ولهذا جاء البنك الأهلي التجاري بالمملكة بتقديم احد اهم الخدمات التي تقدم للمستفيدين وهى قرض بدون تحويل راتب البنك الأهلي.