تمويل شخصي من سلفة بالخطوات والشروط وطرق السداد في دقائق

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي من سلفة بالخطوات ، في سابقة هي الأولى من نوعها، تتيح مؤسسة النقد العربي، أو مؤسسة ساما السعودية، إمكانية الحصول على التمويل الشخصي السريع بدون تحويل راتب، من منصة وسيطة تشرف عليها المؤسسة مباشرة، وهي منصة سلفة للتمويل الشخصي، والقروض السريعة للأفراد، وذلك إذا ما انطبقت الشروط والضوابط المعلنة من جانب منصة سلفة، على المستفيد الراغب في الحصول على التمويل.

تمويل شخصي من سلفة بالخطوات

منحت مؤسسة النقد العربي ساما، لمنصة سلفة التمويلية، ترخيصًا رسميًا من جانبها، لمنح التمويلات الشخصية للمستفيدين، دون حدوث أي قلق من عمليات النصب أو الاحتيال، التي يمكن أن يتعرض لها أي مستفيد، يرغب في الحصول على قرض تمويل شخصي، خاصة مع تزايد أعداد الشركات الوهمية في هذا المجال.

حدود تمويل منصة Sulfah

تمنح منصة سلفة تمويلًا شخصيًا، للمستفيدين في حدود 5.000 ريال سعودي، كحد أقصى للتمويل السريع، وبشكل فوري، بمجرد أن يتقدم المستفيد بطلب لحصول على تمويل شخصي من سلفة.

مزايا التمويل الشخصي من سلفة

يتميز تمويل سلفة الشخصي، بأنه يُمنح سريعًا، على العكس من القروض التمويلية الأخرى، التي يمكن أن يحصل عليها العميل من البنوك.

وهو مفيد جدًا في حال تعثر المستفيد في سداد بعض مدفوعاته، خاصة في الحالات الطارئة مثل؛ إصلاح سيارة، أو سداد بضع فواتير مهمة، وغيرها من الظروف الطارئة، التي تتطلب توفير مبلغًا ماليًا ليس كبيرًا، وفي الحال.

ومن أهم وأبرز مزايا تمويل سلفة، ما يلي:

يتم الحصول على التمويل بشكل سريع وفوري دون تأخير.

يتم منح التمويل من سلفة، بدون إجراء تحويل الراتب، الذي تتبعه البنوك، مثل تلك التي تمنح قرض بدون فوائد في السعودية .

. يتم جدولة الأقساط لسداد التمويل، وفقًا لحجم راتب المستفيد، مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة.

تقدم منصة سلفة، هامش ربح تنافسي مقارنة بما تحصل عليه البنوك.

شروط تمويل منصة Sulfah

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. يجب أن يكون عمر المستفيد، 18 عامًا فيما أعلى وليس أقل من ذلك. يجب أن يكون قد مضى على المستفيد، 6 أشهر في مكان عمله. يجب أن يكون راتب المستفيد، ما يعادل 3.000 ريال سعودي، وليس أقل من ذلك.

خطوات طلب تمويل شخصي من منصة Sulfah

أدخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة. قم بإنشاء حساب مستخدم جديد بالمنصة. املأ نموذج التمويل الشخصي، المتاح عبر منصة Sulfah. سوف يُطلب منك رفع بعض الوثائق، قم برفعها عبر المنصة. استكمل طلبك برفع نسخة، من هويتك الوطنية، والتي يجب أن تكون سارية. أكمل البيانات المطلوبة منك عبر المنصة. قم بتحديد المبلغ التمويلي، الذي ترغب في الحصول عليه. قم باختيار الفترة الزمنية، لسداد أقساط مبلغ التمويل السريع من سلفة.

طريقة سداد دفعات التمويل من سلفة

يتم سداد مبلغ التمويل المدفوع من سلفة، إلى العملاء من المستفيدين، بصورة شهرية على نظام تقسيط مريح، يقوم العميل بتحديده، وفقًا لحجم الراتب الشهري، الذي يحصل عليه من عمله وإمكانية السداد، على أن يتم إرسال رسائل تذكير من Sulfah، تذكر العميل بموعد السداد، عبر الجوال والبريد الإلكتروني، المسجلين بالمنصة الرسمية.

كيف احصل على تمويل ثاني من سلفة؟

في حال رغبت في الحصول على تمويل من Sulfah، مرة أخرى بخلاف التمويل السابق، يجب عليك أن تكون قد انتهيت من سداد نصف مبلغ التمويل السابق، وألا يكون لديك أية أقساط متأخرة، بالإضافة إلى تمتعك بسيرة حسنة، في السداد لأية أقساط سواء مع Sulfah أو الأقساط البنكية.

كم الفائدة على تمويل شخصي من سلفة؟

تتحدد قيمة الفائدة المتوقعة من منصة Sulfah، يتوقف على قدر الأمان الوظيفي للعميل، وتوقيت طلب السلفة، ففي حال تمتع المستفيد، بسجل ائتماني جيد، فهذا يسهل عليه الحصول على التمويل، ويخفض من قيمة الفائدة المحسوبة عليه.

ما البنوك التي تتعامل معها Sulfah ؟

أعلنت سلفة Sulfah، بأنها سوف تغطي عددًا كبيرًا من البنوك والمصارف المتميزة، داخل المملكة مثل؛ البنك الأهلي التجاري، وبنك البلاد، ومصرف الراجحي، وبنك ساب، والبنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأول، ومصرف الإنماء، وبنك الجزيرة، وبنك الرياض. وهكذا تكون قد علمت طريقة الحصول على تمويل شخصي من سلفة بالخطوات.