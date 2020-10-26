نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل تمويل شخصي سريع في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل شخصي الشركة السعودية للتمويل تعتبر الشركة إحدى أهم وأكبر شركات تمويل شخصي على مستوي المملكة العربية السعودية بالكامل حيث أنها تأسست منذ عام 1991 وكان بداية نشاطها بالرياض ومن ثم حاولت الشركة أن تكون صاحبة الريادة في مجال التمويل الشخصي وكذلك تمويل الأعمال ، ومن خلال الكلمات القادمة سوف نتعرف على طريقة الحصول على التمويل الشخصي وشروط الحصول عليه.5050
تمويل شخصي الشركة السعودية للتمويل
نظرًا لاحتياج العديد من الأفراد إلى بعض المبالغ التي تطرأ على حياتهم اليومية ولا يغطيها ما يتقاضونه من رواتب فإنهم يلجؤون إلى البحث عن تمويل شخصي الشركة السعودية للتمويل وذلك لما تقدمه الشركة من خدمات تمويلية متميزة دون الحاجة إلى تحويل الراتب وفيما يلي سوف نتعرف على مميزات التمويل الشخصي.
مميزات التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل
- يمكن أن يحصل المواطن على تمويل يصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي.
- يمكن أن يحصل على التمويل السعوديين وغير السعوديين.
- يمكن أن يحصل كذلك المواطن على مائة ألف ريال سعودي بدون كفيل.
- لا يحتاج الحصول على التمويل الشخصي أن يتم تحويل الراتب كباقي البنوك التي يتطلب الحصول على تمويل منها أن يتم تحويل الراتب عليها.
- يمكن سداد قيمة التمويل في أي وقت مبكر في حالة طلب ذلك من قبل المستخدم.
شروط الحصول على التمويل الشخصي
- يتم إحضار كشف حساب من البنك الذي يقوم المستفيد بالتعامل معه بما تم على حسابه من عمليات خلال ثلاثة أشهر.
- خطاب من جهة العمل يفيد بقيمة الراتب الذي يتقاضاه المستفيد.
- ملئ نموذج طلب تمويل من الشركة السعودية للتمويل.
طريقة التقديم للحصول على التمويل الشخصي من الشركة السعودية
- يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة السعودية للتمويل.
- يتم بعد ذلك اختيار كلمة تمويل الأفراد، ومن ثم الضغط على كلمة المزيد.
- تظهر في أسفل الصفحة كلمة للتقديم على طلب التمويل يتم الضغط عليها.
- تطلب بعد ذلك الشركة بعض المعلومات كالجنسية ونوع القطاع وكذلك قيمة الراتب الشهري وقيمة الاستقطاعات.
- يتم بعد ذلك حساب قيمة التمويل المتوقع الحصول عليه، وكذلك قيمة الاستقطاعات وقيمة القسط الشهري ومدة السداد، وفي حالة الموافقة يتم الضغط على كلمة العرض يناسبني لاستكمال باقي البيانات المطلوبة وتقديم الطلب للشركة.
- يتم الدخول من خلال التسجيل في الشركة وتقديم الطلب بعدها مباشرة وفي حالة الموافقة يتم التواصل مع العميل للذهاب إلي مقر الشركة لتقديم باقي المستندات ومن ثم الحصول على التمويل على الحساب الشخصي للعميل.
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