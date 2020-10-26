نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل المحفظة في الراجحي وشروط التفعيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثير من عملاء مصرف الراجحي عن طريقة تفعيل المحفظة في الراجحي هي من ضمن مجموعة كبيرة من الخدمات التي يقدمها المصرف لعملائه بشكل أونلاين منها إمكانية فتح الحساب أونلاين وخدمات التمويل الشخصي والتداول عبر الإنترنت وخدمات البطاقات الرقمية الإلكترونية وغيرها الكثير بشكل إلكتروني حرصًا على تسهيل التعاملات المالية.50

شروط تفعيل المحفظة في الراجحي

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يُتيح مصرف الراجحي لجميع العملاء الحصول على المحفظة المالية وعلى البطاقة الائتمانية بدون الحصول على الموافقة الائتمانية ويوجد عدة شروط لتفعيل المحفظة المالية بالراجحي كالتالي:

يتيح المصرف الحصول على البطاقة الرقمية للتسوق والشراء أونلاين وبطاقات الراجحي الرقمية تحظي بشعبية كبيرة للغاية وسط العملاء.

يمكن الحصول على بطاقة الراجحي بطريقة سهلة للغاية بدون شروط ويتم استلامها في وقت قصير.

بعد الاستعلام يجب عليك تفعيل بطاقة الراجحي للتنشيط .

كيفية تفعيل المحفظة المالية بالراجحي

يوجد عدة طرق لتفعيل محفظة الراجحي المالية كالتالي:50

الطريقة الأولى: قم بإيداع مبلغ مالي بالمحفظة يمكنك بعدها طلب المحفظة.

الطريقة الثانية: أخذ تمويل أسهم من شخص أو شركة ما وعندئذ تكون صاحب محفظة مالية.

الطريقة الثالثة: أن تكون بالاكتتاب في أي شركة جديدة وعندئذ تكون صاحب أسهم ويمكنك إنشاء محفظة جديدة وبدء التداول وهي الطريقة الأيسر والأسهل.

لا تقوم بالتداول على الإنترنت إلا إذا كان لديك مبلغ مالي كبير .

مميزات فيزا الراجحي

يمكن التقديم لها عبر الإنترنت عبر خدمة مباشر الراجحي للأفراد.

تستلم الفيزا على عنوانك الوطني دون الحاجة للذهاب لفرع البنك.

تقدم الفيزا مزيد من العروض الخاصة بالتسوق تختلف عن البطاقات الأخرى وخصومات هائلة.

يمكنك استلامها في نفس يوم الطلب.

لا يتم خصم أي نسب على عمليات الشراء.

يمكن لحامل الفيزا الحصول على خصومات شرائية من أماكن معينة.

شروط طلب بطاقة الراجحي

أن يكون لديك حساب بمصرف الراجحي.

التقديم بالبطاقة الوطنية أو بالإقامة للمقيمين لابد أن تكون سارية الصلاحية.

بعد استلام الفيزا الانتظار مدة 24 ساعة ثم البدء بتفعيل الفيزا من أجهزة الصراف الآلي أو الاتصال على رقم الراجحي 8001246666 بعد التحدث مع خدمة العملاء يتم تفعيل الفيزا.