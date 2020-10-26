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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الناس عن خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة “والرمز المرئي”، يمكن لجميع المواطنين وأيضًا المغتربين استخدم هذه الخدمة من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية أبشر الخاصة بوزارة الداخلية في المملكة السعودية، ويمكنكم التأكد من صلاحية الاقامة عبر ابشر والدخول على خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة “و الرمز المرئي” فهي تقوم بتوفير الكثير من الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين أيضًا داخل المملكة العربية، واصبح بالإمكان الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي وسوف نوضح جميع التفاصيل الخاصة بخدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة بالتفصيل.

خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة “و الرمز المرئي”

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بتخصيص البوابة الإلكترونية أبشر للاستعلام عن مدة صلاحية إقامة الوافدين والمقيمين برقم الهوية في المملكة العربية، وتكمن أهمية خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة “والرمز المرئي” في منح الكفيل أو المقيم تفاصيل الإقامة وإذا كان قد اقترب موعد التجديد أو لا، ويمكنكم الاستعلام عن موظف وافد ويستطيع جميع الوافدين الدخول عبر رابط خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة “والرمز المرئي عبر شبكات الإنترنت.

رابط خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

من الضروري جدًا الاستعلام عن مدة صلاحية الإقامة بشكل مستمر بالنسبة للمقيمين والوافدين، حتي لا يتعرض أحد للغرامات المالية عند انتهاء موعد الإقامة والتجديد، لذلك يجب معرفة جميع خطوات الاستعلام وهي.

تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية أبشر من خلال هذا الرابط “www.absher.sa” والمتابعة.

اختيار خدمة أبشر للأفراد.

ومن ثم الضغط على كلمة الخدمات العامة.

القيام باختيار خدمة الاستعلام عن الإقامة برقم الإقامة.

ملء البيانات “رقم الإقامة، والرمز المرئي” داخل الخانة المخصصة لكل منهم.

التأكيد على صحة البيانات المطلوبة.

القيام بالضغط على إظهار التفاصيل.

ومن هنا يتم عرض جميع التفاصيل.

ويجب على المقيم أو الوفد التأكد من استمرار مدة الإقامة ومعرفة مواعيد التجديد.

هذه هي جميع خطوات التسجيل في خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة “و الرمز المرئي”.

رسوم تجديد الإقامة في السعودية

يجب على جميع المقيمين والوافدين داخل المملكة العربية السعودية بتسديد جميع الرسوم من أجل تجديد مدة صلاحية الإقامة، وهذه هي الرسوم المفروضة.