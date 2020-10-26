نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأعمال الشركة السعودية للتمويل وطريقة الحصول على التمويل في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل الأعمال الشركة السعودية للتمويل تقدم الشركة العديد من الخدمات التمويلية والتي من شأنها المحافظة على سير العمل في العديد من الشركات والمؤسسات وكذلك تقوم بتقديم التمويل الشخصي للأفراد والذي قد يحتاجون إليه في كثير من الأحيان لتغطية العديد من الاحتياجات المفاجئة في حياتهم سواء العملية أو الشخصية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مميزات الحصول على تمويل الأعمال وشروط الحصول عليه.
تمويل الأعمال الشركة السعودية للتمويل
يعاني العديد من أصحاب الشركات الكبيرة من حاجته إلى سيولة مالية لاستكمال الأعمال داخل شركته ولذا فإنهم يبحثون عن تمويل الأعمال الشركة السعودية للتمويل والتي من خلالها يمكنهم الحصول على المبالغ التي يريدونها والتي قد تعرضهم لوقف نشاطهم داخل الشركة، وفيما يلي سوف نتعرف على مميزات الحصول على تمويل الأعمال من الشركة السعودية للتمويل.
مميزات الحصول على تمويل الأعمال من الشركة السعودية
- يمكن الحصول على مبالغ مالية قد تصل إلى خمسة مليون ريال سعودي.
- توفر الشركة تمويل لشراء أسطول سيارات يصل إلى اثنان مليون ريال سعودي.
- يمكن كذلك تمويل المعدات المستخدمة داخل الشركة بمبلغ يصل إلى مليون ريال سعودي.
- وفي حالة الاحتياج إلى تمويل البضائع فيمكن أن يتم التمويل بمبلغ يصل إلى مائتان وخمسون ألف ريال.
شروط الحصول على تمويل الأعمال
- يجب على مقدم الطلب أن يحضر كشف حساب للشركة خاصته من البنك لمدة عام.
- يتم إحضار سجل تجاري معتمد للشركة.
- ملئ نموذج الحصول على تمويل الأعمال.
- يجب أيضًا إحضار القوائم المالية الخاصة بالشركة لمدة ثلاثة أعوام.
طريقة الحصول على تمويل الأعمال
- يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة السعودية للتمويل.
- يتم اختيار تمويل الأعمال، ومن ثم الضغط على كلمة للتقديم بطلب التمويل.
- تطلب الشركة بعض المعلومات الهامة منها الاسم ورقم الهوية وكذلك رقم الجوال والبريد الخاص بمقدم الطلب، ويطلب بعد ذلك كتابة قيمة التمويل المطلوب الحصول عليه، وبعض البيانات الخاصة عن الشركة كنوعها واسمها وطبيعة النشاط القائم بالشركة وكذلك رقم السجل التجاري وتاريخ انشاء الشركة وفترة عملها بالكامل وايضًا يتم كتابة قيمة الأرباح السنوية عن العمل خلال فترة عمل الشركة.
- يتم بعد ذلك الضغط على كلمة إرسال ويتم الرد على مقدم الطلب من خلال البريد الالكتروني أو الجوال المكتوب في البيانات السابق تدوينها.
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