نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن قضية من خلال رقم الهوية ورابط ناجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال الرابط الإلكتروني يمكن الاستعلام عن قضية وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية برقم الهوية الوطنية، وهذا من أجل توفير الوقت والمجهود على المواطنين وعدم حدوث أي ازدحام داخل المحاكم بالمملكة العربية السعودية، وذلك منعاً لتفشي فيروس كورونا المستجد، و حدوث أي زيادة في أعداد المصابين بهذا الفيروس، لذلك يمكن الاستعلام عن قضية برقم الهوية من خلال رابط ناجز الإلكتروني، والحصول على الموعد الخاص بالقضية والتوجه المباشر إلى المحكمة للحضور ومعرفة المعلومات الخاصة بهذه القضية، لذلك سوف نقوم من خلال هذا المقال التالي بتوضيح كيفية الاستعلام عن قضية برقم الهوية من خلال رابط ناجز الإلكتروني.

كيفية الاستعلام عن موعد القضية:

يمكن الاستعلام عن موعد قضية من خلال منصة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل التي أتاحت فرصة الاستعلام عن هذه الخدمة بشكل إلكتروني، لتوفير الراحة لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

ويتم ذلك من خلال التواصل مع الموقع الإلكتروني الخاص التابع لوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية .

. والضغط على كلمة هنا لأجل تسجيل الدخول على الموقع.

ثم نقوم بالبحث عن خانة الخدمات الإلكترونية والضغط عليها.

ومنها إلى خانة الاستعلام عن موعد قضية والضغط عليها.

ثم نقوم بالبحث عن خانة الدخول على الخدمة والضغط عليها.

ويتم تسجيل العام الذي حدثت فيه القضية والرقم الخاص بها، وكتابة المحكمة التي سوف يتم فيها الحكم بهذه القضية.

ثم نقوم بالضغط على خانة البحث وسوف يتم إعلان الموعد الخاص بهذه القضية.

طريقة الاستعلام عن التفاصيل الخاصة بالقضية برقم الهوية:

يتم ذلك بطريقة سهلة ومبسطة من خلال التواصل مع موقع ناجز الإلكتروني، وعمل تسجيل دخول على الموقع من خلال الضغط على كلمة هنا .

. والضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.

ومنها إلى خانة الاستعلام عن موعد قضية.

ثم نقوم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة والخاصة بالقضية.

ثم نقوم بالضغط على خانة البحث.

وسوف يتم ظهور جميع البيانات الخاصة بالقضية التي تود الاستعلام عنها.

وبهذا نكون انتهينا من هذا المقال الذي تم توضيح من خلاله عن كيفية الاستعلام عن موعد قضية، و كيفية الاستعلام عن جميع البيانات الخاصة بهذه القضية بشكل إلكتروني من خلال منصة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.