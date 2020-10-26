نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في هنقرستيشن وشروط العمل في hungerstation لتحقيق دخل شهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في هنقرستيشن وطريقة العمل في التطبيق وتحقيق دخل شهري هو أكثر ما يشغل بال الباحثين عن عمل، أو الراغبين في زيادة الدخل الشهري الخاص بهم، تطبيق هنقرستيشن أو hungerstation باللغة الإنجليزية يختص بتوصيل الطعام، ويعمل من خلال شبكة تواصل إلكترونية متطورة تربط العميل بالمطعم وعامل التوصيل، وعبر تلك التقنية يقوم العمل بطلب الطعام من تطبيق هنقرستيشن، ومن ثم يقوم الموقع نفسه بالتواصل مع المطعم المطلوب منه الطعام، والتوصيل للعميل.

التسجيل في هنقرستيشن وتحقيق دخل شهري

يقدم هنقرستيشن الكثير من المميزات لمستخدميه سواء للعملاء أو العاملين، حيث يكفي العميل فقط اختيار نوع الطعام المرغوب في أي وقت وفي أي مكان وسوف يصله في الوقت المحدد، وذلك دون الحاجة لتصفح قوائم الطعام أو البحث عن أرقام المطاعم، أما العاملين في التطبيق فيوفر لهم التطبيق إمكانية تحقيق دخل شهري مناسب من خلال استخدام السيارة الخاصة، وذلك بعد العمل في hungerstation كمندوب أو سائق أو كابتن، ولا يشترط التطبيق نوع محدد للسيارة بالاضافة إلى المرونة في أوقات العمل، حيث يمكن العمل في أي وقت يرغب الشخص المسجل في العمل به.

شروط العمل في هنقرستيشن والمستندات المطلوبة

يشترط على المتقدم للعمل والتسجيل في هنقرستيشن لتحقيق ربح شهري أن يتوافر فيه عدد من المتطلبات والشروط، بالاضافة إلى عدد من المستندات اللازمة للتسجيل وهي:

يجب أن يمتلك الشخص المتقدم للعمل في هنقرستيشن سيارة خاصة به لتوصيل الطلبات للعملاء. يجب أن يمتلك الشخص المتقدم للعمل في هنقرستيشن هاتف شخصي خاص به يدعم نظام تشغيل أندرويد، وذلك لأن التطبيق متوافر حاليا على نظام أندرويد. يجب يقوم الشخص المتقدم للعمل في هنقرستيشن بعمل مسح ضوئي للصورة الشخصية الخاصة به. إرفاق صورة واضحة من صورة من استمارة السيارة. إرفاق صورة من التأمين الخاص بالسيارة.

شرح خطوات التسجيل في هنقرستيشن كمندوب

يمكن التسجيل في هنقرستيشن للعمل كسائق أو مندوب أو كابتن بطريقتين، إما عبر تطبيق pace هنقرستيشن أو عن طريق الموقع الرسمي، وفي خلال السطور التالية سوف نستعرض معكم طريقة التسجيل في هنقرستيشن بكلا الطريقتين.

التسجيل من خلال برنامج pace أو من خلال الموقع

يمكن التسجيل في هنقرستيشن من خلال تطبيق pace الذي يمكن تنزيله من منصة جوجل بلاي بكل سهولة، أو عبر الموقع الرسمي لهنقرستيشن، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

بعد تنزيل التطبيق أو التوجه إلى الموقع الرسمي، يقوم المستخدم باختيار الدولة والمدينة التي سوف يقوم بالعمل فيها، وذلك من خلال الصفحة الرئيسة للتطبيق أو الموقع.

يقوم المستخدم بعد ذلك بتعبئة البيانات الشخصية ورقم الهاتف الجوال الخاص به، ثم يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل.

يقوم النظام بعرض صفحة تسجيل الدخول في هنقرستيشن، ومنها يقوم المستخدم باستكمال البيانات واتباع التعليمات.

في حالة قبول طلب العمل في هنقرستيشن سوف يتم إرسال للمستخدم تتضمن اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به، والتي يستخدمها الشخص بعد ذلك لتسجيل الدخول.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم بالتفصيل أعزائي قراء موقع ثقفني كافة تفاصيل ومعلومات التسجيل في هنقرستيشن لتحقيق دخل شهري، واستعرضنا معكم شروط العمل في هنقرستيشن، والخطوات اللازمة للتسجيل سواء عن طريق الموقع الرسمي أو من خلال تطبيق pace هنقرستيشن.