نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يبدأ من 8000 الآف ريال للمتقاعدين السعوديين والوافدين من مصرف الراجحي بأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض المتقاعدين يهتم بها قطاع كبير من أصحاب المعاشات والموشكين علي التقاعد داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم البحث بصفة مستمرة عن أفضل عروض التمويلات والقروض الشخصية التي تقدمها جميع المصارف داخل المملكة لفئة المتقاعدين، وينفرد مصرف الراجحي بتقديم أفضل عروض التمويل الشخصي للمتقاعدين من خلال توفير شروط مرنة التنفيذ، ومميزات هامة يصحُبها تنفيذ فعلي لهذه التمويلات لأي مبلغ من المبالغ التي يرغب بها العميل، وكان مصرف الراجحي قد أتاح التمويل الشخصي خلال 30 دقيقة للأفراد السعوديين وغير السعوديين، وكذلك قام بتوفير تمويل المتقاعدين الذي يتم صرفه أيضاً خلال وقت قياسي بعد تقديم طلب التمويل الذي يرغب به كل شخص، وسوف نوضح لمتابعينا مميزات وشروط قروض المتقاعدين من مصرف الراجحي السعودي.

مزايا التمويل الشخصي للمتقاعدين من مصرف الراجحي السعودي

قروض المتقاعدين يوفرها مصرف الراجحي من خلال توفير الكثير من المزايا التي تناسب جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي قرض تقاعدي بأكثر مميزات ممكنة، ومن هذه المميزات:

يتم صرف مبلغ التمويل الشريعة الإسلامية، كما يمكن الحصول عليه قبل التقاعد ب5 سنوات، كما يبدأ الراجحي بتمويل نقدي للمتقاعدين من 8 الآف ريال سعودي فأكثر، بالإضافة إلي ينتهي التمويل النقدي للمتقاعدين عند مبلغ 2 مليون ريال سعودي حيث يتوفر صرف سيولة بمبالغ متفاوته بداية من المبالغ الصغيرة وحتي مبلغ 2 مليون ريال.

كما يوفر مصرف الراجحي ميزة أنه يُسمح بأن يتم سداد أقساط التمويل للمتقاعدين علي فترة زمنية تصل إلى 60 شهر من تاريخ الحصول علي مبلغ التمويل، بالإضافة إلى انه يتم صرف تمويل المتقاعدين للأفراد للسعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

كيف يمكن الحصول علي تمويل شخصي للمتقاعدين من مصرف الراجحي

حتي يوافق مصرف الراجحي علي صرف تمويل نقدي للمتقاعدين يجب توافر بعض الشروط ومن هذه الشروط، أن يقوم العميل بتحويل الراتب الشهري الخاص به الي مصرف الراجحي، كما يجب إحضار خطاب موثق بتفاصيل المعاش التقاعدي الخاص بالعميل، وإحضار صورة من الهوية الوطنية للأفراد للسعوديين، وصورة من جواز السفر وصورة بطاقة هوية سارية للمقيمين، ومن خلال توافر هذه الشروط يوافق الراجحي عي صرف التمويل.

ويسمح مصرف الراجحي بإعطاء فرصة خاصة لجميع المتقاعدين الراغبين في الحصول علي قرض شخصي من أجل تحويل الراتب التقاعدي الي مصرف الراجحي بأي فرع من فروع الراجحي، كما يوفر جميع الإجراءات التي تسهيل إعادة الجدولة الخاصة بأقساط القروض التي يتم الحصول عليها، وذلك بعد الوصول الي سن التقاعد الخاص بكل شخص علي حده يرغب في الحصول علي القرض الشخصي.

خدمة حاسبة التمويل الشخصي بمصرف الراجحي المجانية لجميع العملاء بالمملكة

يوفر الراجحي حاسبة التمويل الشخصي إلكترونياً لمعرفة مبلغ القرض وقيمة القسط الشهري تسهيلاً علي جميع العملاء سواء قروض المتقاعدين أو غيرها، حيث يمكن استخدام خدمة حاسبة التمويل المالي لمعرفة قيمة التمويل وقيمة القسط الشهري الذي سيتم دفعه من قبل العميل، وتتميز خدمة حسابة تمويلات مصرف الراجحي بانها مجانية الاستخدام ولا تحتاج الي اشتراك أو دفع رسوم من أجل استخدام الحاسبة، بالإضافة الي إمكانية استخدامها لجميع العملاء سواء عملاء سعوديين أو عملاء وافدين الي المملكة، ويتم ذلك لجميع التمويلات الشخصية سواء تمويلات أفراد أو متقاعدين.