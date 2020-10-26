نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القروض السكنية للعسكريين والمستفيدين من الدعم وطريقة الإستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة القروض السكنية للعسكريين والمستفيدين من مبادرة والإستعلام عن أسماء المقبولين فى الدعم السكني المقدم من المملكة العربية السعودية عبر المنصة الإلكترونية سكني، حيث توفر وزارة الإسكان العديد من الحلول السكنية للمواطنين منها الحلول السكنية الجديدة لمنسوبي التعليم، والمدنيين إضافة إلى الحلول السكنية للعسكريين الذي لا يزالوا في الخدمة وتأتي تلك المبادرة ضمن سلسلة كبيرة من المبادرات السكنية الجديدة التى يستفيد منه العسكريون بقروض إضافية بخلاف القرض الأساسي الذي يتجاوز 850 ألف ريال سعودي.

القروض السكنية للعسكريين

تهدف مبادرة القروض السكنية للعسكريين إلى خدمة العاملين بالقطاع العسكري والذي لا يزالوا على رأس الخدمة بتمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي بخلاف قرض إضافي حسن يصل إلى 20% من قيمة الوحدة السكنية التى يرغب المواطن العسكري فى الحصول عليها بحيث لا يتجاوز قيمة النسبة 140 ألف ريال سعودي، ونذكر لكم أن تلك المبادرة التي انطلقت بشروطها الجديدة قامت بتعليق القرض الإضافي موقتا وإلى الآن لم يتم السماح بالحصول عليه منذ عدة أشهر.

المستفيدين من الدعم والإستعلام عن أسماء المقبولين فى سكني

نوهت وزارة الإسكان موخرا عن الآلية الجديدة للإستعلام عن مستفيدين الدعم السكني وخاصة القروض السكنية للعسكريين والتى تتم من خلال بعض الخطوات البسيطة والتى جاءت كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني منصة سكني. التوجه إلى نتيجة الإستعلام السكني. تسجيل رقم الهوية الوطنية كما فى الصورة التالية.

ستجد أمامك قائمة التملك وقائمة التمليك عليك الإختيار كيفما تشاء، ثم فور الإنتهاء تقوم بالضغط على كلمة بحث.

على جانب آخر أعلنت وزارة الإسكان عن حالات الإعفاء من السداد لقيمة الوحدة السكنية والتي تأتي من حرص الوزارة على التسهيل والتيسير على جميع المستفيدين من الدعم السكني، وفقاً إلى شروط الدعم السكني الجديدة.

المستفيدين من الدعم السكني

جددت وزارة الإسكان بالمملكة على المواطنين المستفيدين من دعم سكني والتى يترأسها القروض السكنية للعسكريين فيما أكدت على عدة مبادرات سكنية أخري والتى جاءت كالتالي:

مبادرة الأراضي السكنية المجانية والتى يحصل من خلالها المواطنين على الأرض السكنية الجديدة المجانية كما يحصل أيضاً على تمويل مالى للبناء الذاتي. مبادرة دعم منسوبي التعليم والتى يستفيد منها كل العاملين في القطاعات التعليمية المختلفة بقرض حسن بالإضافة إلى تمويل القرض الأساسى. مبادرة دعم الأرامل والمطلقات والتي تستفيد منها كل النساء المطلقات والأرامل بشروط أهمها أن تكون مدة الطلاق أو الوفاة مر عليها عام على أقصى تقدير قبل التقديم. مبادرة الدعم السكني بالنقاط والتى جاءت ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة لوزارة الإسكان.

كما تقدم الحكومة السعودية العديد من مبادرات الدعم فمنهم رابط الدعم المالي الشهري الذي تمنحه الوزارة إلى المواطنين وفقاً إلى الشروط والضوابط.

حاسبة الدعم السكني

يتمكن كافة المواطنين بحساب القيمة المالية المقدرة من قبل الحكومة السعودية عن طريق الضغط على رابط حاسبة الدعم السكني ثم تسجيل البيانات والضغط على كلمة أحسب.

الدعم الفني لبرنامج سكني

أوضحت برنامج سكني عبر موقعه الإلكتروني عن خطوط الإتصال مع أرقام الدعم الفني لمزيد من تلقي الرسائل والطلبات والإستفسارات بالإضافة إلى شكاوي المواطنين السعوديين المقبلين على الحصول على وحدة سكنية سواء كانت خاصة بالقروض السكنية العسكرية أو أي مبادرة من المبادرات السكنية الجديدة والتى تخص مستحقي الدعم السكني لذا ذكرت وزارة الإسكان عن عدة طرق للتواصل مع الدعم الفني والتي يمكنك الإطلاع عليها عبر الدعم الفني لسكني حيث تلاحظ أن الوزارة شكلت أكثر من طريقة للتواصل طوال ال 24 ساعة من أجل خدمة ومصلحة المستفيدين.