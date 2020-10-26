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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 36 بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوحيد مواعيد الصرف الجديدة لتكون فى صباح باكر يوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد ليتمكن المواطنين السعوديين الذين شملهم الدعم من شراء المنتجات الشهرية الخاصة بهم من ملابس ومأكولات ودفع فواتير الكهرباء والماء وشراء الأدوية والمستلزمات المدرسية للأبناء، لذا تكون أهمية الإستعلام عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 36 بعد القرار الملكي الصادر منذ عدة أشهر بعدم الإعتماد فى مواعيد إيداع الدعم على التوقيت الهجري.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 36 بعد قرار خادم الحرمين الشريفين

يودع برنامج حساب المواطن المبالغ المالية فى حسابات المواطنين أرباب الأسر المستفيدة بقيم مالية مختلفة وذلك نظراً إلى مدى حاجة الأسرة من الدعم المالي والذي يتم تحديده وفقا إلي العديد من الضوابط والتي يمكنك الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي شروط الدعم الجديدة والتي تم التنويه عنها فى الدفعة السابقة، كما يستطيع المستفيدين من برنامج حساب المواطن التأكد من آلية الاستحقاق الخاص بحساب المواطن الدفعة الجديدة عبر التوجه إلى تفاصيل الدفعة 36 من برنامج حساب المواطن والتى يمكنك من خلالها التعرف على آلية تقديم طلب اعتراض فى حالة نتيجة عدم الأهلية والعديد من الأمور الهامة التي يتساءل عنها الكثيرون من مستفيدي الدعم، ونظراً إلى تعدد الأسئلة حول التغيرات التى تطرا فجأة فى مواعيد الصرف الجديدة الخاصة بالدفعات الأخيرة من حساب المواطن، والتى كان آخرها الدفعة 35 ونوضح إليكم الموعد النهائي لصرف حساب المواطن الدفعة 36.

موعد إيداع الدفعة ال36 من حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن وفقاً إلى التوقيت الميلادي الذي يصاحب مواعيد الصرف الجديدة الخاصة بالدفعة 36 أن يكون موعد الإيداع فى صباح يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر نوفمبر 2020م، موكدا على كافة المواطنين السعوديين الذي تظهر لهم نتيجة الأهلية غير مؤهل بضرورة تقديم طلب اعتراض مباشرة فى مدة لا تتجاوز شهر بعد الإعلان عن النتيجة، حيث بعدها يتم إعادة دراسة الأهلية مجدداً وفقا لتقديم بعض المستندات والأوراق من قبل المستفيد وفور قبول الطلب يتم صرف الدعم بأثر رجعي إلى حساب المستفيد مرة أخرى.

شروط صرف حساب المواطن الدفعة 36

ذكر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على بعض المواصفات فى المستفيدين من الدعم والتى تأتى على رأسها أن يكون المواطن من لا يمتلك اصول أو عقارات او من الطبقات العليا أو يتجاوز دخله الشهري قيمة 20160 ريال سعودي، حيث أكدت أن دعم حساب المواطن مخصص إلى الطبقات المتوسطة والأقل دخل فقط، من أجل تحقيق العدالة لكافة أطياف المجتمع السعودي، فيما جاءت أيضا من الشروط الواجب أن يكون المستفيد من دعم حساب المواطن سعودي الجنسية ولا يكون موجود بالسجن أو دار الايواء.

كما يمكنك الإطلاع على من خلال هذا الرابط التالي على الشروط الجديدة والتسجيل بحساب المواطن بعد أن تم تعليق التسجيل لفترة طويلة منذ إيداع الدفعة 28 من برنامج حساب المواطن، فيما أعلن عن إمكانية إضافة تابعين جدد وذلك عبر إتباع عدة خطوات بسيطة وسهلة للغاية.

طريقة إضافة تابعين جدد

سمح برنامج حساب المواطن منذ ديسمبر الماضي على إضافة تابعين وذلك من خلال الدخول على موقع حساب المواطن الالكتروني وإختيار الوجهه الرئيسيه والضغط على تفاصيل الطلب ثم التوجه إلى بيانات التابعين ثم إضافة تابع وفى النهاية تقوم بالضغط على حفظ.