نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي وخطوات التسجيل عبر تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قررت وزارة التربية والتعليم السعودي تطبيق نظام التعليم عن بُعد بداية من العام الدراسي الحالي، فلقد صرح مسئول عن وزارة التعليم السعودي أنه تم وضع خطة تطبيق الدراسة عن بُعد في خلال السبع أسابيع الأولى، أي النصف الأول من العام الدراسي الأول، وهذا بهدف تَقيم مدى نجاح التجربة.

تطبيق توكلنا

لقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودي بالتعاون من وزارة الصحة من أجل توفير تطبيق توكلنا حتى يكون تحت خدمة وزارة التربية والتعليم السعودي، ويجب على جميع الطلبة والطالبات وكذلك أعضاء الهيئة التعليمية وأولياء الأمور عَمل حساب في تطبيق توكلنا حتى يمكنهم الدخول على منصة مدرستي.

خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا

في البداية يجب تحميل تطبيق توكلنا المجاني

القيام بتسجيل الدخول عبر تطبيق توكلنا

ثم اختيار خانة حسابي ثم منصة مدرستي

ومن هنا إلى البحث عن اسم المستخدم

ثم الحصول على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية قصيرة إلى الجوال

ثم التوجه إلى منصة مدرستي بشكل مباشر من شبكة الإنترنت

ثم تسجيل الدخول واختيار مايكروسوفت أوفيس “Microsoft office”

وتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول الخاصة بهم، وبهذا قد تمم عملية التسجيل.

يَلزم من فترة إلى الأخرى تحديث تطبيق توكلنا وهذا عن طريق الدخول إلى متجر التطبيقات بلاي أستور “play store”، وعمل بحث عن تطبيق توكلنا ثم الضغط على خانة update حتى يجرى التحديث في خلال بعض دقائق.

كيفية حل الطالب الواجب من خلال منصة مدرستي

يَستطع جميع الطلبة والطالبات بمختلف مراحلها حل الواجب المدرسي عن طريق الدخول من تطبيق توكلنا ثم إختيار منصة مدرستي ومن هنا تسجيل دخول عن طريق تسجيل اسم الطالب وكلمة المرور ثم إختيار خانة خدمات ومنها فتح صفحة الواجبات المدرسية ومنها يستطع الطالب حل واجبه الخاص به.

كيفية تسجيل الطلبة والطالبات الحضور عبر منصة مدرستي