نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الراجحي الجديد بدون كفيل وبالتقسيط حتى 10 سنوات وقيمة تصل 30 ضعف الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الراجحي الجديد بدون كفيل يأتي ضمن مجموعة من الحلول التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء بفترات سداد مرنة وأقساط مجدولة حتى 10 سنوات بدلا من 8 سنوات، حيث يعتبر مصرف الراجحي من أكبر وأهم المصارف الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط حيث يمتلك الراجحي أكبر شبكة فروع في المملكة يبلغ عددها أكثر من 500 فرع بالإضافة إلى فروع مصرف الراجحي المتواجده في بعض الدول العربية مثل المملكة الأردنية الهاشمية وماليزيا والكويت كما يسعى الراجحي إلى توظيف قاعدتة الرأسمالية وخبرته من أجل القيام بدور ريادي وهام فى مجال التمويل،كما يسعى الراجحي إلى أن يصبح أكبر مصرف إسلامي في العالم وذلك من خلال تقديم منتجات تمويلية وعروض مصرفية بتسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة تساعد العميل في إختيار التمويل المناسب له.

خصائص قرض الراجحي الجديد

يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي فوري بدون كفيل وبالتقسيط حتى 10 سنوات وقيمة تصل إلى 30 ضعف الراتب الشهري للعميل،حيث يأتي برنامج التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي لمساعدة العملاء في تلبية إحتياجاتهم المالية وذلك من خلال مبلغ التمويل الذى يحصل عليه العميل من بيع الأسهم أو السلع بعد شرائها من البنك، وسوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى على أهم مزايا قرض الراجحي الجديد.

تمويل فوري متطابق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تمويل الراجحي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. يقدم مصرف الراجحي تأمين تكافلي على الحياة. يتيح البنك للعملاء إمكانية جميع إلتزماتهم المالية الأخرى في قسط واحد متوافق مع الشريعة الإسلامية. يمكن أن يصل مبلغ التمويل الشخصي إلى 50 ألف دينار أو 30 ضعف الراتب الشهري للعاملين في القطاع العام أو 25 ضعف الراتب للعاملين في القطاع الخاص. يتميز تمويل مصرف الراجحي بفترات سداد تصل إلى 96 شهر للعاملين في القطاع الحكومي و 84 شهر للعاملين في القطاع الخاص.

طريقة التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي ورابط التقديم

يمكن للعملاء التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل أو ضامن المقدم من مصرف الراجحي من خلال إحدى الطرق التالية

الدخول على رابط تمويل مصرف الراجحي بدون كفيل وتعبئة كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

يمكن للعميل التقديم على طلب قرض شخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي من خلال زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي والأطلاع على كافة الشروط وتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

يمكن للعميل الأتصال على رقم خدمة العملاء الخاص بمصرف الراجحي وهو 96265633030 والأستفسار عن كافة التفاصيل الخاصة بالتمويل.

شروط الحصول على تمويل مصرف الراجحي بدون كفيل