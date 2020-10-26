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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 36 يوافق منتصف الأسبوع بشروط الدعم الجديدة التي ذكرتها الحكومة السعودية والتي ضمت الكثير من الإجراءات والاليات التي تضمن وصول دعم حساب المواطن إلي الفئات الأقل دخل وكذلك المتوسطة الدخل، ونظرا إلي أهمية دعم حساب المواطن للمواطنيين السعوديين، والذي يكثر التساؤلات والاستفسارات حول معايير وشروط استفادة المواطنين من الدعم يعلن مبكراً برنامج حساب المواطن موعد إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر 2020م، والذي يوافق منتصف الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2020م.

صرف حساب المواطن الدفعة 36

بعد إعلان برنامج حساب المواطن عن إيداع وصرف الدعم المقدم من الحكومة السعودية إلي مستفيدين الدعم المالي عن الدفعة 35، والتي تجاوز فيها نسبة المدعومين إلي 10.5 مليون مستفيد وتابع والذي وسار فيه مقدار الدعم المالي إلي 1.8 مليار ريال سعودى بالإضافة إلي 19.2 مليون ريال تم صرفها بأثر رجعي إلي المستفيدين، أعلن بعدها برنامج حساب المواطن عن الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المواطنين السعوديين الراغبين في إضافة تابعين جدد، فيما أوضح برنامج حساب المواطن موعد صرف المبالغ المالية الجديدة للمواطنيين السعوديين الذى تنطبق عليهم المعايير والضوابط الجديدة.

طريقة إضافة تابعين جدد

كشف برنامج حساب المواطن عن 6 خطوات بسيطة لإضافة تابعين جدد والتي جاءت كالتالي:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن https://www.ca.gov.sa. القيام بالضغط على الوجه الرئيسيه واختيار تفاصيل الطلب. القيام بالضغط على إضافة تابعين. النقر على إضافة تابع. القيام بتسجيل البيانات المطلوبة إلي إضافة تابعين. في الختام تقوم بالضغط على كلمة حفظ.

وفي حالة عدم وجود مستندات خاصه بإضافة الأم يمكن لأحد الأبناء إضافة الام كتابع واختيار صلة القرابة تابع.

على جانب آخر يوضح برنامج حساب المواطن أنه يمكنك التحقق من الصرف والإيداع من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة، كما يمكنك التعرف على نتائج الأهلية من خلال التوجه إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن وتسجيل كافة البيانات المطلوبة، كما نوه عن آلية تغير رقم الجوال الجديد المسجل فى برنامج حساب المواطن وذلك عبر الدخول على الصفحة الرسمية وإختيار بيانات المستفيدين ثم تغير الرقم القديم وإضافة الرقم الجديد.

موعد صرف الدفعة 36 حساب المواطن

حسب ما هو متبع من توحيد بعد قرار خادم الحرمين الشريفين بتثبت مواعيد صرف الدعم الشهري من برنامج حساب المواطن يعلن برنامج حساب المواطن الدفعة 35 موعد صرفها والمقرر له يوم 10 من شهر نوفمبر 2020م والذي يوافق يوم الثلاثاء، استطاعت الحكومة السعودية أن تحصل على الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين على تثبيت مواعيد صرف الرواتب والدعم، ويأتي في مقدمتها دعم حساب المواطن الذي تم توحيد موعده ليكون يوم العاشر من كل شهر ميلادي.

شروط الاستحقاق الجديدة من حساب المواطن

وضعت الحكومة السعودية عدة ضوابط لاستفادة كافة السعوديين من الدعم الشهري من برنامج حساب المواطن والتي جاءت كالتالي:

يصرف دعم حساب المواطن للمواطنيين الذين يتمتعون بالجنسية السعودية.

للمواطنيين الذين يتمتعون بالجنسية السعودية. يصرف دعم حساب المواطن إلي ازواج المواطن السعودي والتي لديها منه أبناء وهي تمتلك جنسية أخري.

إلي ازواج المواطن السعودي والتي لديها منه أبناء وهي تمتلك جنسية أخري. يصرف دعم حساب المواطن لحاملي بطاقات التنقل.

لحاملي بطاقات التنقل. يصرف دعم حساب المواطن للمواطنين الغير متواجدين في السجون أو دار الايواء.

للمواطنين الغير متواجدين في السجون أو دار الايواء. يصرف دعم حساب المواطن إلي المواطنين الذين يقيمون في أراضي المملكة بصفة دائمة.

إلي المواطنين الذين يقيمون في أراضي المملكة بصفة دائمة. لا يصرف دعم حساب المواطن إلي المواطنين المقيمين خارج المملكة مدة تزيد عن 3 أشهر.

كما يمكنك التعرف من خلال الرابط التالي على الشروط الجديدة وموعد التسجيل للإستفادة من الدعم المالى لكل مواطن سعودي، على جانب آخر أوضح برنامج حساب المواطن عن آلية إضافة مولود جديد عبر الإجراءات الجديدة لإضافة تابعين جدد من برنامج حساب المواطن.

طريقة التسجيل فى حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن على الراغبين في الحصول على الدعم المالي المقدم من الحكومة السعودية ضرورة زيارة الموقع الإلكتروني لحساب المواطن ثم القيام بتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة مثل رقم الهاتف، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد وباقى البيانات المطلوبة، فيما أعرب برنامج حساب المواطن عن توقف التسجيل مؤقتاً، ولم يتم البدء فى التسجيل للدفعات الجديدة حتي الآن.