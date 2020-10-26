رسوم تجديد الاستمارة الخاصة برخصة السيارة 1442 | دليلك الشامل

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عمر شويل - جدة رسوم تجديد الاستمارة الخاصة برخصة قيادة السيارات تُعتبر من أهم وأبرز الأمور التي تحظى باهتمام وبحث كافة المواطنين السعوديين، حيث قامت المملكة العربية السعودية مؤخراً بالتعاون مع هيئة المرور السعودية بتحويل أغلب التعاملات الورقية إلى تعاملات إلكترونية، فبعد أن كان يجب على المواطن الذهاب لمكتب المرور لتجديد الاستمارة أصبح بإمكانه إنهاء كافة الأوراق إلكترونيًا ومن أي مكان بدون الحاجة إلى بذل جهد، ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى منع وتخفيف حالات التكدس والازدحام الموجودة في المصالح الحكومية خاصة بعد انتشار جائحة كورونا، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على الرسوم المالية للاستمارة وخطوات التجديد إلكترونيًا.

شروط تجديد استمارة السيارة

قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالرد على أحد المواطنين عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يمكن لأي مواطن أن يقوم بتجديد رخصة قيادة السيارة خلال مدة زمنية قدرها شهرين من تاريخ انتهاء الرخصة، كما قامت المملكة العربية السعودية نظراً للظروف التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا بإتاحة فرصة أمام كافة المواطنين بتجديد استمارة السيارة عبر موقع أبشر الإلكتروني للخدمات الإلكترونية، ولكن يجب توافر بعض الشروط الخاصة التي تمكن أي عميل من التجديد خاصة بعد معرفة قيمة رسوم تجديد الاستمارة للسيارة، حيث تتمثل هذه الشروط في الآتي:

ألا يقل عمر المواطن المتقدم عن 18 عام.

يجب أن يكون المواطن الذي سيتم تجديد الرخصة باسمه على قيد الحياة.

الانتهاء من عملية الفحص الفني والدوري للسيارة.

ضرورة دفع كافة الرسوم المالية الخاصة بعملية تجديد رخصة السيارة.

دفع رسوم تأخير تجديد رخصة السيارة والتي تُقدر بحوالي 100 ريال سعودي.

وجود تأمين ساري المفعول للسيارة.

ضرورة دفع جميع الرسوم المالية الخاصة بالمخالفات المرورية الخاصة بالسيارة.

يجب على المواطن أن يقوم بتسديد كافة الرسوم المتأخرة على السيارة.

تسليم المواطن للرخصة القديمة عند استلامه لرخصة السيارة الجديدة.

كم رسوم تجديد استمارة السيارة؟

حفاظاً على سلامة وحماية المواطنين وموقفهم القانوني الذي يحميهم من التعرض للمخالفات المرورية، قامت المملكة العربية السعودية بفرض رسوم تجديد الاستمارة الخاصة برخصة السيارة، حيث قامت هيئة المرور بتقسيم السيارات إلى عدة فئات ويتم تحديد القيمة المالية للرسوم على حسب نوع كل مركبة، حيث تتمثل القيمة المالية لكافة المركبات بالمملكة العربية السعودية في الآتي:

فئة السيارات الخاصة

تصل القيمة المالية لرسوم تجديد استمارة السيارة الكبيرة إلى حولي 205 ريال سعودي.

كما تبلغ قيمة الرسوم المالية للسيارة المتوسطة حوالي 141 ريال سعودي فقط.

تُقدر قيمة رسوم تجديد الاستمارة المالية للسيارة الصغيرة بحوالي 200 ريال سعودي.

فئة سيارات النقل

تبلغ قيمة الرسوم المالية لسيارة النقل الصغيرة حوالي 96 ريال سعودي.

كما يُقدر قيمة الرسوم المالية لسيارات النقل المتوسطة بحوالي 141 ريال سعودي.

أما بالنسبة لسيارات النقل الثقيل فقد تم تقدير القيمة المالية بحوالي 205 ريال سعودي.

الفئات الأخرى

تُمثل القيمة المالية للرسوم الخاصة بالمقطورة وشبه المقطورة ما يُقارب 184 ريال سعودي.

أما بالنسبة للدراجة الآلية فتقدر قيمة الرسوم الخاصة بها بحوالي 100 ريال سعودي.

أما بالنسبة لرسوم تجديد استمارة رخصة قيادة المواطن فهي كالتالي:

تبلغ القيمة المالية الخاصة بتجديد رخصة قيادة المواطن التي تستمر لمده عامين حوالي 80 ريال سعودي.

كما تصل القيمة المالية لتجديد الرخصة التي تصل لمده 5 أعوام إلى 200 ريال سعودي.

أما بالنسبة لرسوم تجديد رخصة القيادة لمده زمنية قد تصل إلى 10 أعوام فتُقدر بـحوالي 400 ريال سعودي.

خطوات تجديد استمارة السيارة عبر أبشر

بعد الانتهاء من التعرف على رسوم تجديد الاستمارة الخاصة برخصة السيارة والقيام بتسديدها بنجاح سنتعرف على خطوات تجديد استمارة السيارة عبر منصة أبشر الوطنية الإلكترونية كما أشارت الهيئة العامة للمرور السعودي، فمن خلال هذه المنصة يمكن لأي مواطن الحصول على الخدمة بنجاح وبدون أي عقبات.

تتمثل خطوات تجديد استمارة السيارة عبر موقع أبشر السعودي في الآتي:

في بداية الأمر يقوم المواطن بفتح موقع منصة أبشر الوطنية السعودية.

ثم يقوم باختيار خدمات الأفراد من بين الخيارات الظاهرة أمامه.

بعد ذلك يقوم بتسجيل الدخول للمنصة من خلال إكمال البيانات المطلوبة وهي ( اسم المستخدم – رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم – كلمة المرور).

ثم يقوم باستكمال البيانات من خلال إدخال رمز المرور المرئي للتحقق البشري وذلك للتأكيد.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ومنها يقوم اختيار الأيقونة الخاصة بخدمة المركبات.

ثم يقوم بالضغط على الزر الخاص بخدمة “تجديد رخصة القيادة”.

بعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة “تجديد استمارة السيارة”.

بعد ذلك يقوم المواطن بإكمال البيانات المطلوبة وهي ( اسم المواطن – رقم السيارة – رقم الهوية – وغيرها من البيانات الشخصية الهامة).

بعد ذلك يتم التأكد من البيانات التي تم إدخالها، ثم يقوم بالموافقة على الشروط والأحكام بعد أن يقوم بقراءتها بعناية.

في النهاية يقوم بالضغط على زر “تجديد الاستمارة”.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى تُفيد بأنه قد تم تجديد استمارة السيارة بنجاح.

خطوات تسديد رسوم استماره السيارة عن طريق مصرف الراجحي

قامت إدارة بنك الراجحي السعودي بتقديم خدمة تسديد رسوم تجديد الاستمارة الخاصة برخصة السيارة، وتُعد من أهم وأبرز الخدمات التي يقدمها البنك لكافة المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، فما على المواطن الراغب في تسديد الرسوم سوى اتباع بعض الخطوات التالية:

أولاً يتم الدخول على موقع مصرف الراجحي الإلكتروني.

بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل الدخول من خلال الحساب الخاص به.

ثم يقوم بالضغط على خدمة “مدفوعات أخرى” المنسدلة من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة “تسديد رسوم المرور”.

ثم يقوم بالضغط على زر “تجديد رخصة السير”

سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بإدخال بعض البيانات المطلوبة وهي (الرقم التسلسلي لسيارة المواطن).

سيقوم النظام تلقائيًا بعرض كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمركبة.

يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على زر “تسديد”.

ثم يقوم بالضغط على زر “التأكيد”.

بعد الانتهاء من إتمام عملية تسديد الرسوم من خلال اتباع الخطوات السابقة، يقوم المواطن بطباعه الإيصال من خلال الضغط على الزر الخاصة بعملية الطباعة، ولابد من الاحتفاظ بالإيصال وذلك لأنه يحتوى على رقم السداد.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات حول رسوم تجديد الاستمارة وكيفية تجديد الاستمارة، كما تعرفنا على كافة الشروط التي يجب توافرها في كافة المواطنين ليتمكنوا من تجديد الرخصة، إلى جانب أننا تعرفنا على خطوات تسديد الرسوم إلكترونيًا عن طريق صراف بنك الراجحي.