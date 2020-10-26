ديوان المظالم يطلق مميزات جديدة في خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية.. تعرف عليها

بلادي – الرياض :أعلن ديوان المظالم إطلاق الإصدار الثاني من خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية بمجموعة مميزات لتحسين تجربة التقاضي عن بعد لجميع المستفيدين، وتحقيق متطلب السرعة والجودة في إنجاز الدعاوى.
وأوضح الديوان مميزات الإصدار الجديد ومنها إظهار رابط الجلسة بصيغة رمز الاستجابة السريعة (QR)؛ مضيفاً أن ذلك يجعل المستفيد يدخل للجلسة عبر هاتفه المحمول بطريقة أسرع.
وتضمن الإصدار تطوير خدمة الجلسات القضائية، وذلك بإضافة أيقونة في خانة البحث تبين حالة الجلسات المنعقدة، والتي لم تنعقد، والجلسات التي انتهت، فضلا عن أيقونة أخرى لتحديث جدول بيانات الجلسات المنعقدة عن بُعد؛ للمصادقة على محضر الجلسة من قبل أطراف الدعوى.
كما قدم الإصدار الجديد خدمة تُمكن القضاة وأمناء السر من استعراض ومصادقة المحاضر بشكل إلكتروني متكامل، ودون الحاجة إلى التوقيع الحي في جميع محاكم ديوان المظالم.
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