تجاوزت نصف تريليون ريال.. “الجمارك” تعلن قيمة البضائع المفسوحة في المنافذ منذ بداية كورونا

بلادي – الرياض :كشفت الجمارك، اليوم الاثنين، عن قيمة البضائع المفسوحة في المنافذ الجمركية منذ بداية جائحة كورونا حتى 25 أكتوبر.
وبلغت قيمة البضاعة المفسوحة 600 مليار ريال تقريبًا، كما بلغ عدد البيانات المفسوحة أكثر من 2.5 مليون بيانً.
وتجاوز حجم البضاعة المفسوحة خلال هذه الفترة 131 مليون طن من البضائع، وتم الفسح عبر 36 منفذًا جمركيًا.
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