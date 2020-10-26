عطل يصيب منصة “مدرستي” مجدداً

بلادي – الرياض :تعرضت منصة مدرستي للتعليم عن بعد التابعة لوزارة التعليم، اليوم الاثنين، للتوقف المتكرر، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا العطل.

ونشر بعض رواد تويتر صورا لتوقف المنصة المعنية بالتعليم عن بُعد، والتي تم الكشف عنها قبل بداية العام الدراسي الجاري.

يُذكر أن عددا من رواد تويتر كانوا قد أبلغوا عن توقف للمنصة في وقت سابق، قبل أن تعود “مدرستي” للعمل بصورة طبيعية بعد ساعات قليلة من رصد هذا العطل.