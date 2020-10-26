“شرطة مكة” تحدد هوية شخص ظهر في فيديو يتحرش جنسياً بطفل داخل أحد المنازل

بلادي – الرياض :أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الإثنين)، أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في قضية تحرش جنسي، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستغيث من داخل أحد المنازل.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، أن الشرطة تمكنت من تحديد هوية المستغيث والمتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

يُذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفاعل مع مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول طفل يتعرض للعنف بمنطقة مكة المكرمة.