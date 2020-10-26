مسؤول بـ “البيئة” يكشف كيف بدأ حريق جبل غلامة.. وكيف سيعوَّض الغطاء النباتي

بلادي – الرياض :يستعد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي لإعادة تأهيل جبل غلامة المتضرر من الحريق الأسبوع الماضي بإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات في منطقة تنومة جنوب المملكة.
وقال مدير إدارة الغابات والتشجير في الوزارة الدكتور قتيبة السعدون – خلال حديثه لقناة العربية – إن جبل غلامة هو جبل غابات، وإن الحريق بدأ في الأعشاب السطحية ثم امتد إلى الأشجار، مضيفا أن هناك 3 مستويات من الغطاء النباتي في الجبل.
وأوضح أن المستويات الثلاثة هي: أشجار العرعر التي تصل حتى 1000 سنة، ثم الزيتون البري، وثالثها شجيرات مثل العوسج والحشائش السطحية الجافة.
وأوضح أنه ستوضَع خطة لاستعادة الغطاء النباتي ونذر البذور، مرجعا أسباب الحرائق إلى سلوكيات المتنزهين؛ كإلقاء أعقاب السجائر أو طهي الرعاة في المكان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول بـ “البيئة” يكشف كيف بدأ حريق جبل غلامة.. وكيف سيعوَّض الغطاء النباتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.