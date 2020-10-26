حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

بلادي – الرياض :نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).

وتوقّعت الهيئة أن يتكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

كما توقّعت “الأرصاد” سماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وكذلك على أجزاء من شمال المملكة.

فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 39 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في أبها.