“البيئة” توضح آلية تمويل زراعة البن لدعم صغار المنتجين

بلادي – الرياض :أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن صندوق التنمية الزراعية يدعم زراعة وصناعة وتسويق البن السعودي من خلال تقديم تمويل لزراعة البن في بعض مناطق المملكة.
وأضافت أن ذلك يأتي ضمن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمملكة، لافتة إلى أن المناطق المستهدفة من تمويل زراعة البن هي الباحة وعسير وجازان.
ويمكن للمزارعين والمستثمرين والجمعيات التعاونية الاستفادة من التمويل الذي يقدمه الصندوق في عدة مجالات، وهي شتلات البن وشبكات التنقيط، ومعامل ومصانع البن، وآلات حصاد وتجفيف وتقشير البن، وبرنامج حصاد الأمطار.
وأشارت إلى أن الهدف من تمويل هذا النوع من الزراعات، زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، وإحلال نسبة من واردات البن، وتوفير فرص عمل في مناطق الإنتاج، ودعم وزيادة دخل صغار المنتجين، منوهة بإمكانية الحصول على التمويل من خلال زيارة أحد فروع الصندوق، أو مراكز الخدمة التابعة له.
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