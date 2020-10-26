إجراءات الاختبارات النهائية عن بعد عن طريق الدخول إلى منصة مدرستي

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عمر شويل - جدة ‏إجراء الاختبارات النهائية عن بعد عن طريق الدخول إلى منصة مدرستي، قد أكدت وزارة التعليم بالمملكة السعودية أنه سوف يتم عمل الاختبارات النهائية للتعليم عن بعد في الفصل الدراسي الأول وذلك سوف يكون من خلال منصة مدرستي الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم، وذلك لجميع المدارس الحكومية والأهلية من خلال هذه المنصة بجانب استخدام المنصات التعليمية الاخرى وتم العمل على تأكيد استمرار المرحلة التعليمية خلال فترة الاختبارات التي سوف يتم اجراؤها.

حيث أعلنت وزارة التعليم اعتماد آليه الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام حيث يمكنكم الاطلاع على بيان التعليم من خلال تسجيل الدخول على موقع وزارة التعليم بالمملكة السعودية.

‏شروط الاختبارات حضورية

‏قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بتوضيح إجراءات اختبار أعمال السنة وهي الاختبارات الفترية وكذلك الاختبارات النهائية من الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد أن تم يتم الموافقة عليها من قبل مدير التعليم وولي الأمر بالإضافة إلى التأكد من أن المدرسة أصبحت جاهزة حتى تتمكن من تحقيق الطب بعد الاجتماع وأخذ كافةالاحترازات الوقائية في المدارس.

‏وبالتالي سوف يتم تكليف الطلاب الذين يتبعون دورسهم من خلال البدائل التعليمية عبر قنوات عين أو قنوات دروس عين على قناة اليوتيوب بجانب أداء الواجبات المدرسية التي يتم تسليمها لها بشكل أسبوعي ويتم تصحيحها والتأكد من النواتج الخاص به.

وتم التأكيد أنه سوف يتم توزيع الدرجات لجميع المراحل الدراسية بدءاً من ابتدائي ومتوسط وثانوي من خلال نظام نور الإلكتروني عبر الإنترنت لجميع الطلاب والطالبات.