نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد والطرق المختلفة لصرف معاش التقاعد شهر أكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد، كان موقف المتقاعدين جيدًا جدًا في الموعد التي عملت مؤسسة التقاعد على طرحه على منصات التواصل الاجتماعي التي تتواجد بها، لذلك يجب عليك أن تتأكد جيدًا أن الحكومة دائمًا تريد القيام بخدمة الشعب بكل طاقتها، فدعونا نتعرف على هذا الموعد.

صرف رواتب التقاعد

الخامس والعشرون من كل شهر يمكنك القيام بالتأكد أنك ستحصل على راتبك، لكن يوجد بعض الاستثناءات فإذا جاء هذا اليوم وكان إجازة رسمية لجميع المصالح الحكومية ستقوم الحكومة بصرفه في يوم 24 أو يوم 26 من الشهر، والإجازات الرسمية هي يومي السبت والجمعة فينتقلوا إلى يومي الأحد والخميس.

موعد صرف راتب التقاعد

معاش التقاعد جاء موقف المتعاقدين عن هذا الأمر بشكل ملائم، لأن الحكومة قامت باتخاذ جميع الإجراءات التي تتمكن فيها من المحافظة عليهم، وقاموا بوضع العديد من وسائل الصرف حتى لا يتجمع مجموعة من الأشخاص في مكان محدد، وقد يؤدي هذا إلى انتشار العدوى فيها لذلك قاموا بالآتي:

طرق صرف راتب التقاعد

كيفية صرف راتب التقاعد