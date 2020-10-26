استعلام موعد صرف الدفعة الـ36 من حساب المواطن برقم الهوية نوفمبر 2020 عبر البوابة الإلكترونية  ca.gov.sa 

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عمر شويل - جدة استعلام موعد صرف الدفعة الـ36 من حساب المواطن نوفمبر 2020 عبر البوابة الإلكترونية ca.gov.sa ، حيث يتابع مستفيدي برنامج الأجتماعي حساب المواطن كل شهر موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن، تلك المعونة الاجتماعية المقدمة من الحكومة السعودية لمواطنيها لتخفيف العبء الاجتماعي على المواطنين بالمملكة، في ظل تلك الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها العالم في ظل الوباء المستجد وما خلفه من آثار اقتصادية على العالم ككل، وسوف نتابع معكم موعد صرف الدفعة 36 من برنامج حساب مواطن من خلال موقعنا ثقفنى.

موعد صرف الدفعة الـ36 من حساب المواطن

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 36، يوم 10 نوفمبر 2020 ، وذلك بعد توحيد مواعيد صرف طبقاً القرار الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بأن يكون مواعيد إيداع مستحقات البنكية الخاصة ببرنامج حساب المواطن للمواطنين المستحقين للأهلية يوم العاشر من كل أول شهر ميلادي جديد.

رابط الاستعلام عن الدفعة رقم 36 من حساب المواطن برقم الهوية

يتم صرف برنامج حساب المواطن بصورة شهرية وتحديدًا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وقد يختلف اليوم بيوم سابق أو يوم لاحق إذا تصادف يوم 10 ميلادي موعد إجازة رسمية أو إجازة أسبوعية، وسوف تبدأ المملكة في صرف حساب المواطن الدفعة 36 وإيداع المبالغ المالية للمستفيدين مع صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020 ، ويمكنكم الاستعلام عن أهلية الاستحقاق عن طريق الدخول عبر رابط حساب المواطن الدفعة 36 والذي حددته المملكة من قبل، والتأكد من أحقية الصرف واستيفاء جميع الشروط المطلوبة.

تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن

خطوات الإعتراض على حساب المواطن الدفعة الخامسة والثلاثون

الحكومة السعودية قد خصصت لدعم حساب المواطن لشهر أكتوبر مبلغ 1.8 مليار ريال ، وقد استفاد منها حوالى 10 ملايين مستحق للدفعة 35، ويمكن الآن لكافة المتضررين من من أهلية حساب المواطن الدفعة 35 بتقديم طلب اعتراض من خلال الخطوات التالية: