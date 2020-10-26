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عمر شويل - جدة طريقة الإستفادة من الدعم السكني والأراضي السكنية المجانية وتمويل البناء الذاتي للوحدة السكنية الجديدة التى توفرها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية للمواطنيين عبر المخططات السكنية الحديثة بالعديد من المدن والمحافظات السعودية، ليتحقق حلم كل شاب يريد الزواج وكل أسرة سعودية فى العيش فى وحدة سكنية تتماشى مع تطلعات ورغباتهم، وذلك عبر إتباع بعض الخطوات البسيطة للتأكد من الشروط والضوابط التى تم تحديدها مسبقاً من قبل وزارة الإسكان السعودية.

طريقة الإستفادة من الدعم السكني

نوضح لكم فى البداية الطريقة الصحيحة للإستفادة من الدعم السكني الذي تقدمة وزارة الإسكان للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الجديدة حيث افادة عبر موقعها الإلكتروني سكني بعض المبادرات السكنية الجديدة وكل مبادرة مستقلة عن الأخري وجاءت تلك المبادرات السكنية المدعومة من وزارة الإسكان كالتالي:

مبادرة الأراضي السكنية المجانية والتى تجد فيها الشروط الجديدة للاستفادة من الأراضي السكنية المجانية وخطوات التقديم للحصول على هذه الأراضي السكنية. مبادرة الدعم السكني للمدنيين وذكرت فى هذه المبادرة عن قيمة التمويل الأساسي وقيمة التمويلات الإضافية، والشروط الواجب توافرها للإستفادة من الدعم السكني للمدنيين. الدعم السكني للعسكريين فى هذه المبادرة حددت وزارة الإسكان تمويل يصل إلى 500 ألف ريال بجانب الحصول على تمويل آخر إضافي، كما حددت الشروط والضوابط اللازمة فى العسكريين للإستفادة من التمويلات السكنية. مبادرة الدعم السكني لمنسوبي التعليم ذكرت وزارة الإسكان عن عدة شروط للإستفادة من هذه المبادرة أهمها حصول منسوبي التعليم على القرض الإضافي وفقاً إلى السن أى بمعنى اذا كان العمر ما بين 40 إلى 44 يحصل المستفيد على تمويل إضافي 75 ألف ريال، أما إذا ذاد العمر إلى عن 44 يحصل على 85 ألف بالإضافة إلى التمويل العقاري المدعوم 500 ألف ريال سعودي.

الأراضي السكنية المجانية وتمويل البناء الذاتي

اتاحت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية إمكانية الإستفادة من الأراضي السكنية المجانية وفقا إلى شروط سكني الجديد، وفى حالة توافق هذه الشروط والضوابط عليك يمكنك الآن التقديم عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان سكني. الضغط على القائمة الرئيسية للموقع والتى تجد فيها العديد من الحلول السكنية. القيام بإختيار منتج الأراضي السكنية المجانية. القيام بتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة منها رقم الهوية الوطنية والتحقق من الرمز المرئي.

كما اتاحت الوزارة للمستفيدين من الأراضي السكنية المجانية التمويل المالي للبناء الذاتي الأراضي السكنية الجديدة.

شروط الدعم السكني والأراضي السكنية المجانية

شملت شروط برنامج سكني العديد من الضوابط ولكن تأتي فى مقدمة هذه الشروط أن تكون جنسية المستفيد سعودية وأن لا يكون المستفيد من الطبقات العليا، وان يكون متواجد بالاراضي السعودية، وأن لا يكون عليه أحكام قضائية، يمكنكم الإطلاع على شروط سكني الجديدة من خلال الرابط التالي شروط الإستفادة من الدعم السكني.

رقم الدعم السكني الجديدة

أتاح برنامج سكني الرقم الموحد للتواصل مع خدمة عملاء الدعم السكني (199090) حيث يمكنكم تلقي الإستفسارات الاتصالات بداية من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية مساءا، كما أتاح عدة طرق أخري للتواصل التى يمكنكم الإطلاع عليها عبر رابط التواصل مع سكني.

كيفية حساب الدعم السكني

يتم حساب الدعم السكني الجديد من خلال حاسبة الدعم السكني التي تمكن المواطن السعودي من معرفة قيمة مقدار الدعم عبر إجراءات بسيطة تبدأ من تسجيل المتقدم بعض البيانات الشخصية بعد الدخول على موقع سكني ومن هذه البيانات الدخل الشهري وأفراد الأسرة والفترة الزمنية.