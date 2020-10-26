من هو في أعينهم، وكيف لهم أن يعرفوه؟ ، نحن لم نخبرهم عنه ، لا بأفعالنا ولا بأقوالنا ولا بعلاقاتنا ببعضنا.
لم نحرص على نشر ديننا القويم ، بل رماه الكثيرون منا وراء ظهورهم.
كل ماقاله لنا سيد الخلق أهملناه ولم نهتم إلا بما يخدم مصالحنا وأهواءنا منه ، نتخير من الأحاديث مانريد ونهمل مالانريد ، وحتى الذكر الحكيم ، طمسنا بعض آياته من حياتنا ، ولم نلق لها بالًا، ولوينا بعضها الآخر لتتناسب وطريقة الحياة التي نريد .
هل حملنا الأمانة كما هي؟ هل تشربنا الدين كما جاء عن رب العالمين صافيًا نقيًا ؟ هل جعلنا القرآن منهاجًا نسير عليه ، أم سخرناه لخدمتنا؟ وفسرناه كما يروق لنا؟
هل أعطينا الناس صورة حقيقية لنبينا الذي أختاره الله من بين البشر ليبلغ رسالته؟
بل إن معظم مافعلناه أساء لديننا ونبينا ، من خلال صورتنا المشوشة ، و تصرفاتنا الرعناء ، وقسوتنا على بعضنا وتفرقنا وتكفيرنا ومعاداتنا لبعضنا ، من خلال كل ذلك ارتسمت الصورة في أعينهم، نحن الذين رسمنا نبينا بتلك الصورة،
( أيدينا أوكت وأفواهنا نفخت).
البعض رسمه مزواجًا يحث على امتهان المرأة وخداعها واستخدامها لمتعته الشخصية ، والبعض رسمه يحمل عصىً يضرب بها زوجته وأخته لتأديبها ، أو ذلك العنيف الذي يأمر بتحطيم الدور على أهلها إن لم يصلوا في المساجد ، وبدل أن يلتزموا بالدعوة إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال لهم رب العالمين ، ذهب البعض منهم ليقطعوا الرؤوس ويدَّعون بأن ذلك من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ، وهو ذلك المسالم الذي جاور اليهود وأحسن جوارهم ، ودعى المشركين بصبر وصدق إلى أن أبعدوه عن مكة، رسموه بإرهابهم وهو من أفعالهم براء ، وأبسط من أساء تصويره من صوره عابسًا يأمرنا بالعبوس فالضحك إثم ، رسمه الكثير منا بصورة لاتليق بنبي الرحمة، نبي التبشير لا التنفير .
ليت من رسموه اليوم رأوه كماهو ، ولم يجعلونا كاميرات تصوره ، لأن عدساتتا معطوبة ، ليتهم عرفوا رحمته وخلقه العظيم ولم يجعلونا مرجعًا ، فنحن صحف ممزقة أكل عليها الكذب وشرب.
سينصفه الله منَّا قبل أن ينصفه منهم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ( أيدينا أوكت وأفواهنا نفخت )…. الكاتبة الصحفية / ليلى الأحمدي. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.