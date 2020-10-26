( أيدينا أوكت وأفواهنا نفخت )…. الكاتبة الصحفية / ليلى الأحمدي.

من هو في أعينهم، وكيف لهم أن يعرفوه؟ ، نحن لم نخبرهم عنه ، لا بأفعالنا ولا بأقوالنا ولا بعلاقاتنا ببعضنا.

لم نحرص على نشر ديننا القويم ، بل رماه الكثيرون منا وراء ظهورهم.

كل ماقاله لنا سيد الخلق أهملناه ولم نهتم إلا بما يخدم مصالحنا وأهواءنا منه ، نتخير من الأحاديث مانريد ونهمل مالانريد ، وحتى الذكر الحكيم ، طمسنا بعض آياته من حياتنا ، ولم نلق لها بالًا، ولوينا بعضها الآخر لتتناسب وطريقة الحياة التي نريد .

هل حملنا الأمانة كما هي؟ هل تشربنا الدين كما جاء عن رب العالمين صافيًا نقيًا ؟ هل جعلنا القرآن منهاجًا نسير عليه ، أم سخرناه لخدمتنا؟ وفسرناه كما يروق لنا؟

هل أعطينا الناس صورة حقيقية لنبينا الذي أختاره الله من بين البشر ليبلغ رسالته؟

بل إن معظم مافعلناه أساء لديننا ونبينا ، من خلال صورتنا المشوشة ، و تصرفاتنا الرعناء ، وقسوتنا على بعضنا وتفرقنا وتكفيرنا ومعاداتنا لبعضنا ، من خلال كل ذلك ارتسمت الصورة في أعينهم، نحن الذين رسمنا نبينا بتلك الصورة،

( أيدينا أوكت وأفواهنا نفخت).

البعض رسمه مزواجًا يحث على امتهان المرأة وخداعها واستخدامها لمتعته الشخصية ، والبعض رسمه يحمل عصىً يضرب بها زوجته وأخته لتأديبها ، أو ذلك العنيف الذي يأمر بتحطيم الدور على أهلها إن لم يصلوا في المساجد ، وبدل أن يلتزموا بالدعوة إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال لهم رب العالمين ، ذهب البعض منهم ليقطعوا الرؤوس ويدَّعون بأن ذلك من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ، وهو ذلك المسالم الذي جاور اليهود وأحسن جوارهم ، ودعى المشركين بصبر وصدق إلى أن أبعدوه عن مكة، رسموه بإرهابهم وهو من أفعالهم براء ، وأبسط من أساء تصويره من صوره عابسًا يأمرنا بالعبوس فالضحك إثم ، رسمه الكثير منا بصورة لاتليق بنبي الرحمة، نبي التبشير لا التنفير .

ليت من رسموه اليوم رأوه كماهو ، ولم يجعلونا كاميرات تصوره ، لأن عدساتتا معطوبة ، ليتهم عرفوا رحمته وخلقه العظيم ولم يجعلونا مرجعًا ، فنحن صحف ممزقة أكل عليها الكذب وشرب.

سينصفه الله منَّا قبل أن ينصفه منهم .