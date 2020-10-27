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عمر شويل - جدة المرور السعودي يحذر من بعض الأخطاء أثناء القيادة، ‏المرور السعودي يحذر من بعض الأخطاء أثناء القيادة، ‏قامت هيئة المرور السعودي بتحديد بعض اتصل منفض الغير صحيحة التي تقلل عدم القدرة على التنفيذ عند قيادة المركبة وتأكد أنه ينبغي على الجميع عدم الوقوع فيها للمحافظة على سلامة الجميع، وأكدت أن هذا الأمر قد يتسبب في تعريض حياة الآخرين وحياة قائد المركبة إلى الخطر، وهي كالآتي:

‏عند استخدام الهاتف المحمول وكذلك التأمل في المناظر الخارجية بجانب الانشغال مع باقي ركاب المركبة، وعند محاولة الوصول الى ‏شيء داخل المركبة أثناء القيادة.

‏جميع هذه الأخطاء يقع فيها الكثير من قائدي المركبة لهذا ينبغي عليه عند محاولة فعل أي شيء أن يقوم بتهدئة ‏السرعة ‏والوقوف جانباً وينبغي عليها أن يلتزم بالقواعد المحددة للمحافظة على سلامة الجميع، ويقوم بتهدئة السرعة أثناء القيادة عند وجودك من المنحنيات أو ‏جسور.

‏بالإضافة إلى أن إدارة المرور السعودي أكدت أنه ينبغي على قائد السيارة أن يلتزم بالصناعات المحددة على الطرق وعدم تعدي السيارات إلا بعد التأكد من وجود أي سيارات أخرى في الجهة المقابلة بالإضافة إلى أهمية التأكد من إضاءة الأنوار والشرارات الخلفية ليلاً، حتى تتمكن من تنبيه قائدي السيارات الاخرى وتهدئة السرعة خاصة في الأماكن التي يوجد فيها موجات الغبار الكثيف أو حالات الضباب.

‏وشددت ‏هيئة المرور السعودي أنه ينبغي على الجميع الالتزام بجميع الإرشادات وتجنب كفت الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها أي شخص وبالتالي تعرض حياة حياة الآخرين وسوف يتم معاقبته عند الوقوع هذه الأخطاء.