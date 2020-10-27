نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تعلن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1442 بعدة محاور في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم تعلن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1442 بعدة محاور، قد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة السعودية اعتماد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1442 لجميع الطلاب والطالبات في التعليم العام وأوضح البيان الآتي، وبالتالي سوف يتم استكمال المرحلة التعليمية عن بعد في الفصل الدراسي الأول بجانب التأكيد على أهمية تقويم نتائج التعليم وقياس والعمل على تحسينها بجانب تطبيق التعليم الإلكتروني عن بعد وأكدت ‏وزارة التعليم أنه سوف يتم اعتماد آليه الاختبارات النهائية لجميع الطلاب في الفصل الدراسي الأول وتوزيع درجات أعمال السنة كالآتي:

‏سوف يتم توزيع درجات أعمال السنة وتشمل أيضا الاختبارات النهائية لجميع المواد الدراسية للمراحل الابتدائية والمتوسطة بجانب أعمال السنة والتي تشمل الاختبارات القصيرة المشاركات وواجبات المنزلية، والمهمات الأدائية ودرجات الاختبار النهائي وتكون المرحلة الثانوية على حسب الجدول المحدد لها.

‏سوف يتم استمرار المعلمين بقياس واحد لأعمال السنة والتقويم التكويني بشكل أسبوعي وذلك يكون على حسب المادة والمرحلة وكذلك الفصل الدراسي وتشمل أيضا قائد المش المدرسة والمشرف، وسوف يتم رفع التقارير وينبغي على كل مدير التعليم أن يقوم بمتابعة جميع المكاتب التعليمية والمدارس الخاصة بها.

‏ينبغي إجراء اختبارات أعمال السنة عن بعض وذلك للفصل الدراسي الأول من خلال منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم أو يتم عمل الاختبارات من خلال المنصات التعليمية الأخرى والتي تكون اختبارات منزلية واختبارات قصيرة واختبارات شفوية.

يجب تكليف الطلاب الذين يتبعون الدروس الخاصة بهم التعليمية من خلال قنوات عين عبر الإنترنت على قناة اليوتيوب بأداء الوجبات المنزلية ويتم تسليمها بشكل أسبوعي وتصحيحها، وسوف يتم رصد الدرجات لجميع الصفوف الدراسية والتي تشمل ابتدائي ومتوسط وثانوي من خلال نظام نور الإلكتروني‏.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة التعليم تعلن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1442 بعدة محاور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.