نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية دخول رابط منصة مدرستي madrasati.sa تسجيل الدخول خطوة بخطوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل الدخول بعد الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد بجميع دول العالم فكان لابد من توقف المدارس حرصًا على صحة أبنائنا والبحث عن بدائل مناسبة لها، وقد كانت منصة مدرستي هي البديل الأمثل لذلك.

منصة مدرستي

تقدم منصة مدرستي العديد من الفوائد للطلاب وذلك نظرًا لمميزاتها الكثيرة والتي من أهمها توفير إمكانية القيام بعمل حساب إلكتروني لكلٍ من الطالب وولي أمره، كما يمكن من خلالها متابعة المعلم لمستوى الطلاب حيث توفر المنصة إمكانية التحدث بينهما، كما يتمكن كذلك ولي الأمر من متابعة جميع المعلومات الخاصة بالطالب والتعرف على نسبة الحضور والغياب الخاصة به.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

ويمكن أن يتم القيام بالعديد من الاختبارات بشكل مستمر للتعرف على مستوى الطالب، ولوقوف الطالب على النقاط التي تحتاج منه تركيز أعلى، والجدير بالذكر أن المنصة تحتوي على جميع الكتب الخاصة بجميع المراحل التعليمية، وبعد دخول الطالب إليها يقوم بتحديد الكتب التي يريد طباعتها ويقوم بطبعها.

التسجيل في منصة مدرستي

تتيح منصة مدرستي لجميع الطلاب داخل المملكة العربية السعودية في جميع المراحل التعليمية المختلفة بالتسجيل في المنصة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، وتبدأ أولى الخطوات بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مدرستي، ثم القيام بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في نظام نور، ثم إدخال رمز التحقق الموجود بجوار البيانات في الخانة المخصصة له، وبعد الانتهاء من إدخال البيانات يجب الانتقال إلى تطبيق توكلنا حتى يتم تفعيل البيانات الخاصة بالمنصة.