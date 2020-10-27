نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب عبر منصة خدمة التأشيرات إنجاز enjazit.com.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب تعد من الاستعلامات الإلكترونية التي يهتم بها قطاع كبير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث توفر القيادة السعودية جميع الخدمات التي ترتبط بالمواطنين إلكترونياً من أجل تسهيل المعاملات الإلكترونية وتوفير الوقت الخاص بكل مواطن، وتمكن وزارة الخارجية منصة إنجاز الإلكترونية لجميع المواطنين من أجل التعامل مع جميع الاستعلامات الإلكترونية التي تخص الوزارة، ويستعلم الكثير من المواطنين عن التأشيرات المختلفة الصادرة من وزارة الخارجية، حيث تصدر وزارة الخارجية تأشيرات متعددة سواء تأشيرات زيارة أو تأشيرات عمل وغيرها، وسوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب عبر منصة إنجاز الإلكترونية.

خدمات منصة التأشيرات الإلكترونية إنجاز

الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب ليست الخدمة الوحيدة التي توفرها منصة إنجاز للمواطنين، ولكن تعدد خدمات موقع إنجاز لتشمل الكثير من الخدمات الحيوية التي يتم الاستعلام عنها يومياً مجاناً لجميع المواطنين والوافدين، ومن خدمات منصة إنجاز:

الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية للأقارب.

الاستعلام عن تأشيرة زيارة شخصية سواء صديق أو لشخص ذو صلة قرابة.

الاستعلام عن تمديد تأشيرة العودة للمملكة والتي تسمح بعودة شخص الي المملكة بعد انتهاء مدة التأشيرة.

الاستعلام عن تأشيرة الحج من خلال طلب خاص لوزارة الخارجية.

الاستعلام عن خدمات التفويض الخاصة بتأشيرات العمل للأفراد القادمين من خارج المملكة.

الاستعلام عن تصديق طلب خاص بالأفراد والتي يستطيع من خلالها صاحب العمل إنهاء جميع المعاملات الخاصة بأسر الأفراد والعائلات التابعين للعمل لديه.

توفير خدمة خاصة لتقديم اقتراح جديد يخص إصدار تأشيرات مختلفة داخل المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب أو برقم الهوية الوطنية

منصة إنجاز تساعد جميع المواطنين علي البحث عن خدمة الاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب أو برقم الهوية أو برقم الإقامة الخاص بمقدم الطلب من خلال الخطوات التالية: