أهمية العمل في الحياة ….بقلم / إبراهيم الريامي

رحم الله تلك المرأة الكادحة الصابرة والتي كانت تعمل أمامنا بلا كلل أو ملل , كنت أراها دائما تمسك قطع الأشياء المأخوذ من الطبيعة وأكثرها من مخلفات النخيل , لتكون بها حرفة جميلة وصنعة رائعة لا يخلو منها بيت من بيوت عمان قاطبة , وعندما أسألها يا أمي لماذا ترهقين نفسك في كل هذا العمل تقول لي (اخدم عدوك ولا تجلس بطال)كنت أضحك لأني لم أكن أفهم المثل الذي قالته وفي كل مره أسألها ترد علي بنفس المثل , وعندما يأتي فصل الصيف وتكثر فيه ثمار النخيل ويحين العمل في المزرعة لجني التمور ونحن نستغرق في نوم عميق بسبب سهر الليل في إجازة صيفية طويلة كانت توقضنا من النوم باكراً وتقول

(بسرعه نهضوا يسدكم غفاي يسدكم خمول وكسل الواحد أحسن يخدم عدوه ولا يجلس بطّال) وتذهب للعمل مع الجارات في فصل وتنقية التمور…

مرت السنين سراعا وأمي تعمل وتشقي من أجلنا حتى دخلنا الجامعات وتخرجنا منها وبدأ مشوار العمل

هنا أحسسنا بمعنى المثل الذي كانت تقوله أمي في كل مرة.

أحسسنا بقيمة العمل وأهميته خاصة في وقت قلت فيه الأعمال التي يطمح إليها معظم الشباب فبات جلياً القناعة بعمل ولو بسيط أو تنفيذ مشروع ذاتي يعود على الشخص بما يحقق له عائد مالي يغنيه عن السؤال

استرجعت في مخيلتي المثل الذي كانت تقوله أمي فوعيت مغزاه وعرفت مقصودها منه , حيث كانت أمي تحثنا على العمل في اي شيء حتى لو كان في خدمة العدو وهو معنى مجازي بالطبع يدل على أهمية العمل.

فالعمل خير من الكسل والنوم وتبديد الطاقات في السهر واللعب وفي مالا يجدي نفعا…