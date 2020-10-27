نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض يصل الي 30.000 ريال لجميع المتقاعدين والمقيمين والعسكريين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة أكسترا بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي تصل قيمته الي 30000 ريال سعودي كحد أقصي و4000 ريال سعودي كحد أدني للتمويل، ويستفيد من ذلك التمويل الشخصي جميع المتقاعدين والمقيمين والعسكريين في المملكة العربية السعودية حين تتوافر لهم جميع الشروط والأحكام المحددة من قبل شركة أكسترا Extra، حيث تُعد شركة أكسترا من أفضل الشركات التمويلية والتي تقدم تمويلات تتناسب مع الظروف المادية للكثير من المواطنين والمقيميمن داخل أراضي المملكة العربية السعودية، فقد تقدم شركة أكسترا تمويل شخصي يبدأ قيمته من أربعة ألالاف ريال وذلك بسبب لجوء المواطنين لتلك المبالغ الصغيرة لسد احتياجاتهم ومتطالباتهم المادية المفاجئة أو لسد دين أو إجار منزل أو سيارة، أو سد أي نوع من أنواع الديون، ويصل ذلك التمويل الي 30.000 ريال سعودي كأعلي مبلغ تمويلي من شركة أكسترا وذلك لبناء مشروع يساند العميل للإرتقاء بالمستوى المعيشي، وذلك بأطول فترة سداد ممكنة تمتد الي 24 شهراً، فقد نقدم لكم زوار موقعنا هذا تفاصيل الحصول علي التمويل.

يتميز التمويل الذي تقدمه شركة أكسترا السعودية بأنه تمويل إسلامي متوافق مع أحكام وقوانين الشريعة الإسلامية، وقد تقدم الشركة تمويل شخصي يبدأ من 4 ألالاف ريال سعودي كحد أدني ويصل الي 30 ألف ريال سعودي كحد أعلي، وتمتد فترة تسديد ذلك التمويل الي 24 شهراً وبشروط ميسرة وسهلة وتتناسب مع الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة.

شروط الحصول علي تمويل شركة أكسترا

أن يتراوح عمر العميل المتقدم بطلب التمويل عن 21 عاماً، ولا يزيد عن 25 عاماً وألا يقل الراتب الشهري له عن 12000 ريال سعودي. أن يتراوح عمر العميل المتقدم بطلب التمويل ما بين 25 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً وألا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي. ألا تقل مدة خدمة العمل عن 3 شهور للمواطن وعاماً كاملاً للمقيم بالمملكة. أن تكون جهة العمل التي يعمل بها العميل معتمدة لدى برنامج تسهيل.

شروط الحصول علي التمويل للمتقاعدين

ألا يزيد عمر العميل عن 70 عاماً. ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال. أن يكون العميل المتقدم مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو مشترك في المؤسسة العامة للتقاعد.

شروط الحصول علي التمويل للعسكرين

أن يتراوح عمر العميل مابين 25 عاماً حتي 50 عاماً. ألا يقل الراتب الشهري عن 10 ألف ريال سعودي. ألا تقل مدة خدمة العمل عن 3 شهور. يصل قيمة المبلغ التمويلي مابين 4000 ريال حتي 12 ألف ريال كحد أقصي.

المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل