كيفية التسجيل في وظائف وزارة العدل السعودية رجال ونساء

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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في وظائف وزارة العدل التي قد تم الإعلان عنها مؤخرًا عبر حكومة المملكة العربية السعودية لكل من الرجال والنساء، حيث أن بوابة الوزارة قد أعلنت عن توفر مجموعة من الوظائف بشروط مُحددة وقد تم توضيح المؤهلات المطلوبة من أجل التقديم على أي من هذه الوظائف، وفيما يلي؛ سوف يتم التطرق إلى توضيح شروط وكيفية التسجيل في تلك الوظائف بالتفصيل.

وظائف وزارة العدل 1442

تم سابقًا الإعلان عن بعض وظائف وزارة الشؤون الإسلامية ، وهناك أيضًا مجموعة من الوظائف التي قد تم الإعلان عنها عبر بوابة التوظيف الخاصة بوزارة العدل السعودية، وهي:

وظيفة مطور برامج أول: المرتبة الثامنة، وتتطلب الحصول على درجة الماجستير في التخصص المُعلن عنه، ومتاحة للرجال والنساء.

مطور برامج: المرتبة السابعة، نساء فقط.

مدير مشروع: المرتبة الثامنة، رجال فقط.

باحث شرعي: المرتبة الثامنة، رجال ونساء.

باحث قانوني: المرتبة الثامنة، رجال ونساء.

باحث شرعي مساعد: المرتبة السادسة رجال ونساء.

باحث قانوني مساعد: المرتبة السادسة، رجال ونساء.

فني دعم مساعد المرتبة السادسة، رجال.

كيفية التسجيل في وظائف وزارة العدل

يُمكن التسجيل في وظائف العدل من خلال اتباع الخطوات التالية

الولوج مباشرةً إلى الصفحة الخاص بـ المسابقة الوظيفية وزارة العدل

ثم الإقرار بقبول شروط الخدمة والضغط على دخول.

تدوين بيانات مٌقدم الطلب كاملة.

إدخال العنوان الوطني ومكان الوظيفة.

الإرسال وانتظار نتيجة طلب التوظيف.

شروط وظائف وزارة العدل السعودية 1442

هناك بعض الشروط الضرورية من أجل قبول طلبات التوظيف في هذه الوظائف، وهي:

الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب، ومعادلة الشهادة فى حالة الحصول عليها من خارج المملكة.

يُشترط أن يكون سعودي الجنسية، وأن لا يكون قد تمت دعوته مُسبقًا لعقد مقابلة شخصية في أي من وظائف وزارة العدل.

أن لا يكون قد تم فصله مُسبقًا من أي وظيفة عامة داخل الدولة.

أن لا يقل المعدل عن 80 % في اختبار القدرات المعرفية سواء الخاص بدرجة البكالوريوس أو الماجستير.

إرفاق نسخة من نموذج السيرة الذاتية.

إرفاق نسخة من المؤهلات الدراسية.

التقديم بشكل إلكتروني عبر بوابة التوظيف التابعة إلى وزارة العدل.

وبعد الانتهاء من معرفة كيفية التسجيل في وظائف وزارة العدل السعودية رجال ونساء وشروط كل وظيفة والتقدم إليها أيضًا عبر الموقع الإلكتروني باتباع الخطوات الموضحة أعلاه؛ سوف يتم معالجة طلبات التوظيف، ومن ثَم؛ الإعلان عن نتائج القبول من خلال عبر الموقع الرسمي للوزارة أيضًا.