نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل فنادق الحرم المكي 2020 واسعارها ومميزاتها بالتفاصيل الكاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل فنادق الحرم المكي 2020 , عند السفر للسعودية بَقصد الاعتمار أو أداء مناسك الحج أول ما يَبحث عنه الزوار هي اختيار فُندق قريبًا من الحرم، يستطيعون من خلاله الوصول للمسجد الحرام بسرعة، بالإضافة إلى الاستمتاع برؤية المسجد الحرام من الغُرف، ولهذا جَمعنا لكم مَجموعة من الفنادق، لاختيار أفضل فندق بالحرم المكي.

أفضل فنادق الحرم المكي 2020

إليكم الآن أفضل 3 فنادق قريبة من الحرم المكي وأسعارها، والتي تتمثل في الأتي ذكره:-

أجنحة هيلتون مكة

يَقع في قلب مكة بشارع إبراهيم الخليل الحرم، ذو تَصميم مَعماري أنيق، يَطل ع8لى الحرم المكي، يُمكن الوصول له سيرًا على الأقدام، وقريب من تَوسعة الملك عبد الله الجديدة، يَحتوي على 484 غُرفة مُكيفة الهواء ومُجهزة بكل الإمكانيات والكماليات التي يَحتاج لها الزوار.

كما أنه مُجهز بأدوات تَحكم فردي لإمكانية سماع الأذان عبر مُكبرات الصوت في كل غرفة، بالإضافة إلى احتوائه على أماكن للصلاة للرجال وأخرى للنساء، كما أنه قريب من أفضل مراكز التسوق لأشهر العلامات التجارية لشراء الهدايا، ومُتاح به أماكن لَتناول الطعام سواء أكان في المقهى أو المطعم، ومتوسط سعر الليلة الواحدة 1.779 جنيه مصري.

كونراد مكة

يَقع الفندق في أبراج جبل عمر، مكة المُكرمة، يُعتبر من أكثر الفنادق التي يُفضلها الزوار، لأنه يَبعد عن الحرك المَكي بَخطوات بسيطة، يٌمكن الوصول للكعبة المُشرفة بكل سهولة باتخاذ طريق ام الُقرى بطريق جدة السريع، كل الغرف مُكيفة الهواء.

كما أنه يُقدم عدة امتيازات أخرى مثل الاطلالات المٌباشرة على الكعبة المٌشرفة، بالإضافة لَخدمة الخادم الشخصي التي تُقدم فقط بالفندق، مع إتاحة الدخول للاستراحة التنفيذية بالفندق، كما أنه يضم مَطعم المعراج والذي يٌقدم قائمة طعام مُميزة ومُختلفة تَتناسب مع جَميع الأذواق، ومتوسط سعر الليلة الواحدة 1.883 جنيه مصري.

فندق صفوة الغفران مَكة

يَقع أمام بوابة الملك عبد العزيز، شارع اجياد، كل شيء في الفندق يٌعطي الشعور بالراحة، بدايًة من طاقم الاستقبال والخدمة الذي يَتعامل بحرفية عالية يستطيع من خلالها كَسب ثقة العملاء، له إطلالة قوية على الحرم المكي، يَضم عرفة واسعة وتَشمل على كل الكماليات، وجبة الإفطار تُقدم بطريقة البوفيه المفتوح، ومُتوسط سعر الليلة الواحدة 1.674 جنيه مصري، لذلك يعد من أحد أفضل فنادق الحرم المكي.