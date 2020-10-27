نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار من بنك الرياض وشروط التمويل الشخصي دون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتابع العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية جميع الأخبار المتعلقة ببنك الرياض، وخاصة بعد الإعلان عن التمويل الشخصي الذي يمكن أن يتم عبر تحويل الراتب، حيث أتاح بنك الرياض للمواطنين السعوديين منسوبي القطاع المصرفي الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعي موقعنا ثقفني شروط التمويل الشخصي من بنك الرياض ومميزات القروض من بنك الرياض.

التمويل من بنك الرياض :

أتاح بنك الرياض في المملكة العربية السعودية إمكانية حصول موظفي القطاع المصرفي المؤهلين الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض، وذلك بهامش ربح تنافسي وبدون تحويل راتب، لكن عن طريق عدة شروط والتي يأتي أبرزها سوف نستعرضها من خلال بعض الشروط، ونعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال شروط التمويل الشخصي من بنك الرياض.

شروط التمويل الشخصي من بنك الرياض:

اشترط البنك أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عاماً للسعوديين أو 22 عاماً للمقيمين في المملكة العربية السعودية

التمويل بدون تحويل راتب فقط لموظفي البنوك

يجب ألا تقل فترة العمل عن عام واحد عند التقدم بالطلب

الحد الأدنى للراتب 10 آلاف ريال سعودي

اشترط ألا تزيد التزامات العميل لدى بنك الرياض والجهات الأخرى عن 33% من إجمالي الراتب

مميزات تمويل بنك الرياض :

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هامش ربح تنافسي إجراءات سهلة وسريعة مدة تمويل تصل إلى 48 شهرا مبلغ التمويل قد تصل إلى 300 ألف ريال إعفاء الورثة من المبالغ المستحقة في حالة الوفاة

تقديم الخدمات المساندة:

من الجدير بالذكر أن الصندوق العقاري السعودي قد أوضح أنه تم توقيع اتفاقية مشتركة مع بنك الرياض وفقاً لشروط محددة، وكانت هذه الاتفاقية تهدف إلى تقديم الخدمات المساندة المتعلقة بأعمال التقييم العقاري، بالإضافة إلى الزيارات الفنية لمتابعة مراحل إنجاز البناء الذاتي لمستفيدي القرض العقاري المدعوم، ومن المعلوم أن الاتفاقية تمت في مقر الإدارة العامة للصندوق بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث وقع الاتفاقية كل من المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبد الرحمن السدحان

شراكة الصندوق العقاري ضمن برنامج الإسكان :

ومن الجدير بالذكر أن المشرف العام على هذا الصندوق قد قام بتوضيح من خلال تصريح سابق، أن الاتفاقية تعد من أحدى ثمار الشراكة المميزة مع الجهات المالية من البنوك والمؤسسات الخاصة بالتمويل، وذلك تحت إشراف وزارة الإسكان حيث يعد ذلك امتداداً للعديد من الشركات التي تم عقدها الصندوق العقاري مع الجهات التمويلية.