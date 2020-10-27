نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون هامش ربح يصل إلى 100 ألف ريال سعودي من مصرف سامبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر برنامج تمويل الخير بدون هامش ربح الذي يقدمه مصرف سامبا لعملائه من السعوديين والمقيمين، من أهم القروض الشخصية وأكثرها انتشارا في المملكة، حيث يتوفر بدون كلفة أجل لمدة تسعة شهور مع إمكانية تجديد القرض، ومصرف سامبا أو مجموعة سامبا المصرفية هو بنك غني عن التعريف ويعد من البنوك الأكثر شعبية بين مواطني المملكة العربية السعودية، وتأسس البنك بموجب مرسوم ملكي في بداية التسعينات من القرن الماضي وكان يُسمي المصرف السعودي الأمريكي.

ويُعتبر البنك من البنوك الرائدة في مجال تقديم المنتجات المصرفية الحديثة والمواكبة لأحدث الرؤى والتقنيات العالمية في المجالات البنكية، ويقوم مصرف سامبا بالبحث الدائم والمستمر عن افضل الحلول المصرفية والخدمات التي تلبي احتياجات عملائه من الأفراد أو المؤسسات،كما أن بنك سامبا داعم أساسي للاقتصاد السعودي ومنبر مهم من اجل استمرار النمو الاقتصادي بالمملكة مع إتاحة فرص العمل للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم تأهيلا كاملا لسوق العمل.

تمويل بدون هامش ربح من مصرف سامبا

يوفر البنك العديد من عروض ومنتجات التمويل الشخصي للأفراد من اجل سد احتياجاتهم المالية المرتفعة السعر مثل الزواج أو شراء سيارة، وللشركات من اجل تطوير عملية الإنتاج والنمو، ونحن اليوم من خلال موقع ثقفني سوف نستعرض لكم عرض مميز من عروض التمويل الشخصي التي يوفرها مصرف سامبا للأفراد وهو تمويل الخير بدون هامش ربح.

مميزات تمويل الخير الشخصي

اهم ما يميز عرض اليوم من عروض التمويل الشخصي من مصرف سامبا ، هو أن العميل يمكنه الحصول علي مبلغ يصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون كلفة اجل أو هامش ربح لمدة 9 اشهر.

، هو أن العميل يمكنه الحصول علي مبلغ يصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون كلفة اجل أو هامش ربح لمدة 9 اشهر. إمكانية تجديد التمويل بعد سداد مبلغ 20% من مبلغ التمويل.

تمويل الخير بدون هامش ربح من مصرف سامبا متوافق كليا مع أحكام الشريعة الإسلامية والهيئة الشرعية بالبنك.

متوافق كليا مع أحكام الشريعة الإسلامية والهيئة الشرعية بالبنك. قرض الخير بدون كلفة أجل متوفر لكل من السعوديين والمقيمين بشرط وجود مستحقات نهاية خدمة وذلك للقطاعين العام والخاص.

العميل يحصل مجانا علي بطاقة سامبا الائتمانية خلال فترة التمويل.

خلال فترة التمويل. يتم إعفاء العميل أو أسرته من سداد باقي أقساط التمويل في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله.

شروط الحصول على قرض الخير بدون هامش ربح

أما عن الشروط اللازمة للحصول علي مبلغ التمويل من مصرف سامبا بدون هامش ربح، فتتضمن المتطلبات التالية:

أن يكون عمر العميل على الأقل 18 عام في تاريخ التقديم على القرض. ألا يقل راتب العميل عن 5000 ريال سعودي. يجب ألا تقل فترة خدمة العميل بالشركة جهة عمله عن 30 يوم.

وكما ذكرنا تمويل سامبا بدون هامش ربح متوفر للقطاعين العام والخاص وللمواطن السعودي، وكذلك للمقيم في حالة وجود إثبات بمستحقات نهاية الخدمة لدي جهة عمله.

المستندات اللازمة للحصول على تمويل الخير من سامبا

تشمل المستندات المطلوبة للتقديم علي التمويل الشخصي من مصرف سامبا بدون هامش ربح الوثائق التالية:

أولا صورة بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي أو صورة بطاقة الإقامة للمقيم وكذلك عنوانه السكني في موطنه. ثانيا خطاب معتمد وموثق من جهة العمل بتحويل راتب العميل. ثالثا خطاب آخر من جهة العمل يوضح فيه راتب العميل ومنصبه الوظيفي ومدة الخدمة لدي جهة العمل.

طريقة التقديم على قرض الخير

يمكن التقديم للحصول علي تمويل بنك سامبا عن طريق ثلاثة طرق، أولها هي زيارة اقرب فرع لبنك سامبا وطلب التمويل مباشرة، بينما الطريقة الثانية هي التواصل مع خدمة سامبافون عبر الهاتف 8001241010 وطلب التمويل، أما الطريقة الثالثة فهي تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للبنك علي الإنترنت، وذلك من خلال التمويل الشخصي مصرف سامبا بدون هامش ربح.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا عن تمويل مصرف سامبا بدون هامش ربح وبدون كلفة أجل لمدة 9 أشهر، والذي يوفره مصرف سامبا للسعودي والمقيم بشروط ميسرة، واستعرضنا معا أهم مميزات قرض الخير الشخصي من سامبا، وأوضحنا الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض بدون هامش ربح من بنك سامبا.