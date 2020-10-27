60 ساعة معتمدة في نظام فارس لبرنامج التأهيلي للنمو المهني في الارشاد الطلابي

دوت الخليج – المدينة :

تستعد جمعية طيبة التعاونية بالشراكة مع برنامج الكراسي البحثية بجامعة طيبة لإطلاق البرنامج التأهيلي للنمو المهني في الارشاد الطلابي والذي يقدم ضمن عدد من البرامج التنموية والتطويرية التي تقدمها الجمعية، كما تعد الرخصة المهنية التي أطلقتها هيئة تقويم التعليم بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية أحد أهم البرامج التي تحقق النمو المهني لدى المعلمين، ويستهدف البرنامج كافة المعلمين والخريجين الراغبين في التطوير المهني للإرشاد الطلابي والتأهيل لاختبار الرخصة المهنية للإرشاد الطلابي والترشيح للعمل الإرشادي في القطاع الحكومي والخاص ضمن 60 ساعة تدريبية معتمدة في نظام فارس متضمنة أسس ومناهج التوجيه والإرشاد، ونظريات الإرشاد الطلابي وممارساتها العملية، وخصائص النمو وتطبيقاتها الإرشادية كذلك أدوات جمع المعلومات المساندة للمرشد، والبرامج الإرشادية للتطوير المهني، والمسؤوليات الأخلاقية والمهنية للمرشد، ليتمكن من الممارسة الميدانية ويتأهل لاختبار الرخصة المهنية للإرشاد الطلابي.

وتأتي الرخصة المهنية لتحث شاغلي الوظائف التعليمية على التنافس والتميز، وتطوير الكوادر القيادية بالمدارس على أساس من الكفاءة والجودة المهنية، وتطبيق معايير الجودة على أدائهم، والتشجيع على الالتحاق ببرامج التطوير المهني.

ويرى الدكتور مجيب السعيدي المتخصص في تخطيط التعليم واقتصادياته إن الحصول على الرخصة المهنية في العملية التعليمية مؤشر مهم على توافر الكفاءات العلمية والمعرفية والمهارية المناسبة لمزاولة مهنة التعليم بكفاءة، كونها تُسهم في رفع جودة العملية التعليمية من خلال تطبيق العديد من المعايير والمؤشرات التخصصية والتربوية التي يجب التمكن منها بما يساعد العاملين في العملية التعليمية من قيادات ومعلمين ومشرفين ومرشدين في تطويرهم المهني والارتقاء بمستوياتهم العلمية والمعرفية والوظيفية، ما ينعكس أثرة ايجابياً على نجاح العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها، لاسيما أن جودة المخرجات تعتمد بشكل رئيس على جودة المدخلات والعمليات، وهذا يعد مطلباً أساسياً في العصر الراهن لمواكبة التطورات العالمية والمحلية في ظل توجهات رؤية المملكة 2030 الرائدة.

وأوضحت الأستاذة هدى السميري قائدة تربوية ومستشارة التدريب أن أهمية البرنامج تكمن في منح المتدربين أسس العمل الإرشادي وأهم النظريات والممارسات الميدانية لمعالجة المشكلات الطلابية وتوثيق العلاقة بين المدرسة والأسرة، ويقدم لهم نموذجاً تأهيلياً للاختبارات المهنية للإرشاد الطلابي ليشمل بذلك من هم على رأس العمل والخريجين على حدٍ سواء.

واضافة السميري أن برنامج التأهيلي للنمو المهني في الارشاد الطلابي معتمد في نظام فارس بمعدل 60 ساعة تدريبية على 12 يوم تدريبي, وعلى الراغبين في الالتحاق في البرنامج سرعة التسجيل قبل يوم الأحد 15 ربيع الأول.