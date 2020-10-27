التمويل الشخصي مصرف ميم الشروط وطريقة التقديم

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن طريقة التقديم على التمويل الشخصي مصرف ميم، وشروط الحصول على التمويل الشخصي؛ حيث أن بنك ميم يقدم للعملاء إمكانية الحصول على تمويل شخصي يصل إلى 1,5 مليون ريال سعودي؛ وذلك لمساعدتهم في تحمل معاناة الحياة، والجدير بالذكر أن بنك ميم تابع لبنك الخليج العربي الذي يعد من أكبر البنوك داخل السعودية، ومملوك لدول مجلس التعاون الخليجي “ست دول”، وقد تم إنشاء مصرف ميم عام 2014 بهدف تسهيل الخدمات المصرفية للأفراد.

التمويل الشخصي مصرف ميم الشروط وطريقة

هناك مجموعة من الشروط ينبغي أن تتوفر في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي؛ لضمان الموافقة وإتمام الإجراءات، أهمها:

• أن يكون المتقدم للحصول على التمويل الشخصي سعودي الجنسية.

• أن يكون المتقدم للحصول على القرض مقيم بالأراضي السعودية.

• أن يقوم المتقدم بفتح حساب مصرفي في بنك ميم، و يشترط تحويل الراتب.

• ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

• ألا يزيد عمر المتقدم عند سداد آخر قسط عن سن التقاعد “65 عام”.

• ألا يقل الراتب الشهري عن 700 ريال سعودي بالنسبة للأشخاص الذين يحملون الجنسية السعودية، و5000 ريال سعودي

لأصحاب الجنسيات الأخرى.

• أن يكون مضى شهر واحد على الأقل في الوظيفة التابعة للقطاع الحكومي.

• أن يكون مضى ثلاثة أشهر فيما فوق في الوظيفة التابعة للقطاع الخاص.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تمويل مصرف ميم

• تعريف من جهة العمل الحالية.

• كشف حساب عن آخر تعاملات خلال الثلاثة أشهر السابقة للتقديم.

• خطاب تثبيت الراتب من جهة العمل.

خطوات التقديم على التمويل الشخصي

يستطيع المتقدم للحصول على التمويل التقديم على التمويل من خلال زيارة أقرب فرع للمصرف، أو بشكل إلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني لمصرف ميم، كالتالي:

1. الدخول إلى الصفحة الرئيسية مصرف ميم عبر الموقع الإلكتروني الخاص به.

2. النقر على أيقونة تقدم بطلبك الآن.

3. القيام بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

4. النقر على أيقونة إرسال.

مميزات التمويل الشخصي مصرف ميم

تم إطلاق خدمة التمويل الشخصي من مصرف ميم؛ لتسهيل وتلبية احتياجات العملاء، كما يقدم العديد من التسهيلات الأخرى بما فيها إمكانية فتح حساب بنكي بأبسط الطرق، بالإضافة إلى تقديم طلب الحصول على بطاقة ميم مع خاصية الإيقاف وإعادة التشغيل بشكل إلكتروني، أما عن مميزات التمويل:

• يتوافق مع نصوص الشريعة الإسلامية.

• تصل قيمة التمويل حتى 1.5 مليون ريال سعودي.

• تصل مدة التمويل حتى 60 شهر.

• يقدم هامش ربح تنافسي لكافة الفئات.

• خيارات مختلفة لسداد الديون.