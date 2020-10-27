نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب 1442 للتعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من الطلاب السعوديين عن رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب خلال الفترة الحالية، وقد أتاحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أكثر من طريقة يُمكن من خلالها للطالب أن يحصل على بيانات دخوله إلى المنصة تسهيلاً منها على الطلاب، ويوفر الموقع الرسمي لمنصة مدرستي للطالب الإطلاع الكامل على جدوله الدراسي وحصصه الدراسية والمراجع المختلفة والواجب المنزلى المطلوب منه، وتحتوى منصة مدرستي على أحدث الأدوات التعليمية التي تستطيع أن تساعد في وصول المعلومة إلى الطالب بأفضل شكل ممكن، ونحن في موقعنا “ثقفني” نهتم بالعملية التعليمية وكل ما يخصها في المملكة ولذلك نكتب لكم هذا المقال لنوضح لكم رابط منصة مدرستي تسجيل دخلو الطالب، فإلى نص المقال.

منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب

سهلت منصة مدرستي من عملية التواصل بين المعلمين والطلاب بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية من خلال فصول إفتراضية، ونوضح لكم خطوات تسجيل دخول الطالب لمنصة مدرستي بإتباع الخطوات التالية:

أولاً عليك بالدخول إلى موقع منصة مدرستي فقط اضغط على الرابط المظلل.

فقط اضغط على الرابط المظلل. ثانياً قم بإختيار حساب مايكروسوفت تسجيل دخول الطلاب.

ثالثاً قم بكتابة اسم المستخدم عن طريق تطبيق توكلنا أو من باك تو سكول.

رابعاً قم بكتابة كلمة المرور.

خامساً اضغط على أيقونة تسجيل الدخول للمنصة.

تسجيل الحضور في مدرستي

ينبغي على كل الطلاب الذين يقومون بالدخول إلى منصة مدرستي أن يقوموا بتثبيت الحضور على المنصة، ويُمكنك تثبيت حضورك عبر الخطوات التالية:

في البداية قم بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.

ثم اختر حساب مايكروسوفت للطلاب والكادر التعليمي.

ثم ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بإختيار أيقونة جدولى.

ثم اختر اسم الدرس الذي تنوى حضوره ثم اضغط حضور.

رابط منصة مدرستي

حدثت وزارة التعليم السعودية موقع منصة مدرستي حتى تُناسب جميع الطلاب وتكون بسيطة وغير معقدة، ومن الجدير بالذكر أن منصة مدرستي توفر كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتجعل عملية التواصل ببين الطالب والمعلم سهلة، وهو ما سيحقق نتائج ممتازة للدراسة عن بعد.