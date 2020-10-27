نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل عقاري وشخصي معاً بنك الراجحي تأمين مجاني تسهيلات ومزايا كثيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل عقاري وشخصي معاً بنك الراجحي التمويل المزدوج الذي يجمع الشخصي مع العقاري في نفس الوقت، إحدى الخدمات الإضافية الجديدة من البنك بهدف مساعدتك على تنمية اهتماماتك المالية بجانبك أحلامك في الحصول على منزل جديداً، يأتي هذا ضمن الخدمات المتطورة لدى مصرف الراجحي للحفاظ على مكانته الكبيرة في المملكة كأقدم وأفضل بنك حكومي يتيح تسهيلات لصالح العملاء الحاليين والجدد سواء إن كانوا من السعوديين أو الوافدين، كما يتيح منتجات التمويل للمتقاعدين أو الموشكين على التقاعد ويحتوي كل منتج تمويلي على مجموعة من الخصائص الكثيرة تتضمن تسهيلات السداد ومبلغ القرض وسرعة الإيداع بجانب الرسوم المحددة.

تمويل عقاري وشخصي بنك الراجحي

خصص مصرف الراجحي منتج تمويلي قرض عقاري وشخصي معاً لكي يتيح أمامك الفرصة لشراء منزلاً ثم يوفر لك المزيد من المال لكي تتمكن من فرشه بسهولة، ولهذا يضمن لك الراجحي العيش في مستوى أفضل ضمن خطة السعي وراء تحسين الحالة المعيشية لجميع الفئات تشمل القطاع الحكومي والخاص وتضم المتقاعدين، ومن خلال الحصول على تمويل عقاري وشخصي معاً لـ استثمار جيد في المستقبل بدون عرقلة أو تقيد في الإجراءات، ولهذا يتيح الاتصال على هاتف الراجحي 8001241222.

مزايا الحصول على قرض عقاري وشخصي بنك الراجحي

يوفر الراجحي مزايا مضاعفة في باقة واحدة تجمع القرض العقاري مع الشخصي

قرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

رأس مال مدخر.

استثمار في المستقبل.

أجل الاستحقاق كبير حتى 60 شهراً.

سهولة في التعاملات ومرونة في السداد.

الحصول على التمويل خلال نصف ساعة في حالة اكتمال المستندات المطلوبة.

تأمين مجاني.

متاح السداد المبكر.

يتيح البنك بيع العقار قبل سداد كافة الأقساط وذلك وفق شروط السداد المبكر.

طريقة تقديم طلب تمويل عقاري وشخصي معاً بنك الراجحي

الشروط:-

ألا يقل الراتب الشهري عن 2.000 ريال سعودي، وبالنسبة للمتقاعدين لا يقل عن 1.900 ريال.

ألا يزيد العمر عن 60 سنة أو سن التقاعد أيهما أقرب، والمتقاعدون 65 سنة، والعسكريون على حسب كل رتبة.

طريقة التقديم والمستندات المطلوبة:-