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عمر شويل - جدة ‏هل يوجد رابط جديد للتسجيل في برنامج حساب المواطن بالمملكة، ‏قام برنامج حساب المواطن بنفي ما تداول حول وجود ما بالجديد لإمكانية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر الانترنت لإمكانية الحصول على الدعم الذي يتم تقديمه بشكل شهري من حساب المواطن، وهذا الأمر جاء ردا على استفسار أحد الاشخاص من خلال خدمة المستفيدين على موقع تويتر على الإنترنت تحدث قائلا أنه يريد أن ضابط الجديد للتسجيل في برنامج حساب المواطن.

رابط جديد للتسجيل في برنامج حساب المواطن

‏وبالتالي قامت برنامج حساب المواطن بالرد عليه والتأكيد على أنه لا يوجد رابط جديد للتسجيل في برنامج حساب المواطن والتسجيل متوقف، حيث يتم العمل على مواجهة جميع الضوابط الخاصة بالبرنامج وأكد أن التسجيل كان متاحا منذ بداية انطلاق هذا البرنامج في عام 2017 حتى دفعه 28 من شهر مارس 2020 الماضي حيث يتم دراسته أهلية من تقدم وتم اضافة التابعين للمستفيدين.

‏تفاصيل الدفعة 35 لحساب المواطن

‏قام قبل ذلك برنامج حساب المواطن بإيداع أكثر من مليون ونصف من الدعم المخصص بشهر أكتوبر لجميع الأشخاص المكتملة طلباتهم بالمملكة السعودية مع توافر كافة الاستحقاق الخاصة بالدعم الدفعة الـ35 والتي بلغت 10 ملايين مستفيد وتابع وتم دفع 19 مليون ريال سعودي إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات الماضية، وبالتالي قام برنامج حساب المواطن بالمملكه بدفع أكثر من 82 مليون ريال سعودي لجميع الأشخاص المستفيدين من هذا الدعم، وبالتالي تم تحديد 575 مليون ريال سعودي تعويضات عن الدفعات السابق.