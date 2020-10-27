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عمر شويل - جدة المديرية العامة للجوازات تتيح خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة أبشر أفراد وذلك بناء على توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حيث أكد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود على استمرارية خطة الوزارة في التطوير الدائم للخدمات الأمنية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين من خلال المنصات الإلكترونية ومن ضمنها منصة أبشر أفراد، يأتى ذلك فى حرص المملكة على تسهيل إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.

المديرية العامة للجوازات تتيح خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة أبشر أفراد

الخدمات الجديدة التي أعلن عنها من قبل وزارة الداخلية السعودية والتي تقدم عبر منصة أبشر أفراد تقدم للمواطنين والمقيمين وأهم تلك الخدمات

خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي لمن عمره 15 عاما فأقل

تتيح وزارة الداخلية السعودية خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي لمن عمره 15 عاما أو أقل.

خدمة التفضيلات “إعدادات إشراطات الموافقة للأب والأم على خدمات الجوازات

أتاحت وزارة الداخلية أيضا عبر منصة أبشر خدمة التفضيلات والشروط اللازمة لموافقة الأب والأم على خدمات الجوازات.

خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيم المتواجد خارج المملكة

وتتيح أيضا خدمتي تجديد الإقامة وتمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة وخدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة.

خدمة تجديد “هوية مقيم” للمقيم المتواجد خارج المملكة

كما تقدم الوزارة خدمة تجديد الهوية للمقيم المتواجد خارج المملكة.

خدمة الرسائل والطلبات

من ضمن الخدمات المستحدثة أيضا عبر منصة أبشر خدمة الرسائل والطلبات، وخطوات تنفيذ الخدمة أولا الدخول إلى حسابك فى أبشر والنقر على زر خدمات ثم الضغط على زر الخدمات العامة واختيار الرسائل والطلبات ثم اختيار القطاع “المديرية العامة للجوازات”ثم اختيار الخدمة المطلوبة من القائمة “هوية مقيم، التأشيرات، نقل المعلومات، نقل الخدمات وتعديل المهنة، الاقتراحات”، ثم كتابة الموضوع والرسالة والضغط على إرسال.