نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من الطلاب في السعودية عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي، وقد صممت وزارة التعليم السعودية منصة إلكترونية تُسمى مدرستى وقد أتاحت للطلاب تسجيل الدخول فى هذه المنصة حتى يُمكن للطالب أن يتعلم عن بعد وأن يستكمل دراسته ويتم شرح كل المواد له من خلالها وأيضاً يمكن له أن يؤدى إمتحانه من خلالها، ولقد تم إصدار منصة مدرستى الإلكترونية من قبل المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم السعودى حتى تُسهل على الطلاب مواصلة متابعة دروسهم اليومية، ومن الجدير بالذكر أن المنصة تحتوي على نسخ إلكترونية للكتب الدراسية يُمكن للطالب تحميلها وتوفر 1000 سؤال بكل مادة لتدريب الطلاب على حل الأسئلة بالإضافة إلى اختبارات تجريبية لقياس مستوى الطالب وتدريبه على فهم المادة بشكل واضح، وتقدم منصة مدرستي خدمة شرح المواد أون لاين، وينبغي على الطلاب تسجيل حضورهم يومياً على المنصة، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم رابط تسجيل دخول منصة مدرستي وخطوات التسجيل فيها، فتابعونا.

تسجيل دخول منصة مدرستي

منذ إطلاق وزارة التعليم السعودية لمنصة مدرستي وقد تسابق الطلاب على التسجيل فيها من أجل مواصلة ومتابعة العملية التعليمية في جميع المراحل، ولا بد للطلاب من تسجيل دخولهم للمنصة حتى يتمكنوا من التفاعل مع المعلمين والتعلم عن بعد، ويُمكن لأبنائنا الطلاب تسجيل دخولهم إلى منصة مدرستي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستى .

. ثم كتابة اسم المستخدم الخاص من تطبيق توكلنا ورمز المرور.

ثم اضغط على مربع تسجيل الدخول، وبذلك يتم دخول الطالب على موقع مدرستى ويمكنه الحصول على كل الخدمات التى تقدمها المنصة.

منصة مدرستي

من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد تقدمت بشكل ملحوظ في الإعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والتقنية في العملية التعيمية، وقد بات هذا واضحاً في منصة مدرستي التي أصبحت تخدم الآن ملايين الطلاب من مختلف المراحل الدراسية، وتقدم المنصة فصولاً افتراضية ليلتحق بها الطالب والمعلم من أجل التعليم عن بعد.