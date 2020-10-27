نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام إعانة التأهيل الشامل برقم الهوية وشروط التأهيل الجديدة للصرف من وزارة العمل بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعانة التأهيل الشامل أحد برامج دعم المواطن السعودي التي يتم صرفها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجميع المواطنين الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المملكة، وتقوم وزارة العمل بالموافقة علي صرف إعانة التأهيل الشامل وفق شروط محددة يجب توافرها في الشخص الراغب في الحصول علي إعانة التأهيل، وتبدأ قيمة صرف الإعانة الشهرية من مبلغ 4 الآف ريال وتصل إلى مبلغ 20 ألف ريال حسب حالة المواطن الصحية وحسب الإصابات الخاصة به، وقد أعلنت وزارة العمل أن الحد المانع لصرف إعانة التأهيل الشامل تصل إلى 4 الآف ريال لجميع المستفيدين من الدعم، وسوف نوضح لجميع متابعينا شروط صرف التأهيل الشامل، ورابط الاستعلام عن مبالغ دعم إعانة التأهيل الشامل من خلال رقم الهوية أو رقم المستفيد.

شروط صرف دعم التأهيل الشامل من وزارة العمل للمواطنين داخل المملكة

أن يكون المواطن مسجلاً بموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية داخل المملكة.

لا يتعدى عمر المواطن عن 45 عام عند التعرض للإصابة التي لحقت به.

الحد الأقصى لراتب المواطن هو 4000 الآف ريال سعودي شهرياً.

أن تندرج إعاقة المواطن ضمن دليل الإعاقات التابع لوزارة العمل مثل الإعاقة الذهنية، والإعاقات النفسية مثل التوحد، والإعاقات العقلية مثل الصرع والاكتئاب، وكذلك الإعاقات العضوية مثل البتر بأحد أجزاء الجسم، أو التعرض إلى شلل، أو مشاكل العيوب الخلقية الطبيعية، وكذلك لأصحاب الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي أو السرطان وغيرها.

ألا يكون المواطن مستفيد من أحد برامج الإيواء داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون المستفيد من إعانة التأهيل الشامل مقيم بالمملكة بشكل دائم.

ألا يتعدى راتب الموظف الأعزب عن 2500 ريال، والمتزوج لا يزيد راتبه عن3000 ريال.

طريقة الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة البحث عن التأهيل الشامل عبر موقعها الإلكتروني حتي يستطيع المواطن الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل أو أي خدمات أخري أو لتحديث بيانات خاصة به،فيكون من خلال موقع موحد لجميع المستفيدين، ومن أجل حرصها علي راحة أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين بحيث يكون الاستعلام عن التأهيل الشامل إلكترونياً بسهولة للجميع، ويتم ذلك من خلال الدخول علي رابط الوزارة التالي: وزارة العمل.

طريقة تحديث بيانات التأهيل الشامل برقم الهوية الوطنية

تحديث التأهيل الشامل برقم الهوية يمكن القيام به من خلال بعض الخطوات البسيطة كالتالي:

الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الدخول علي الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية، ثم اختيار تحديث البيانات.

يتم إدخال جميع البيانات الجديدة الخاصة بكل مستفيد من صرف دعم إعانة التأهيل الشامل، ثم الضغط علي تحديث.

فئات يتم استبعادها من دعم التأهيل الشامل

دعم التأهيل الشامل يتم تقديمه من قبل وزارة الموارد البشرية، وقد حددت الوزارة عدد من الفئات التي يتم استبعادهم من صرف الدعم ومن هذه الفئات: