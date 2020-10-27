نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحميل مايكروسوفت تيمز Microsoft teams وشرح خطوات الدخول على الدروس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تحميل مايكروسوفت تيمز ، تطبيق مايكروسوفت تيمز هو من أشهر التطبيقات عالمياً ويحظى بمحط أهتمام العالم، فهو نظام يجمع ما بين الدردشة والتعاون في مكان عمل ومن خلاله يتم الإجتماعات الجماعية والفردية ويمكن تخزين الملفات والتطبيقات، تم إصدار Microsoft teams في مدينة نيويورك في عام 2017 يوم 14 مارس وتم إطلاقه في جميع بقاع العالم، يتيح teams مشاركته من خلال عنوان URL أو دعوة الأصدقاء، كما يتيح خدمة إنشاء القنوات دون اللجوء إلى البريد الإلكتروني أو رسائل نصية، ويستخدم برنامج مايكروسوفت تيمز حالياً في التعلم عن بعد بعد أزمة فيروس كورونا الذي إجتاح العالم عن طريق إنشاء قنوات دراسية تجمع ما بين المعلم والطالب ومن خلاله يتم عملية الشرح وإنهاء الواجبات المدرسية.

مشكلة توقف منصة مدرستي

يعاني الآن الطلبة والطالبات الذين يتابعون دروسهم وينجزون واجباتهم من خلال مدرستي، الأمر الذي أربك المعلمين وأولياء الأمور في فشل أستكمال المسيرة الدراسية عبر المنصة، ولهذا ظهر بديل المنصة وهو تيمز في أستكمال الحياة التعليمية بالمملكة مرة آخرى .

رابط تحميل مايكروسوفت تيمز

يمكن متابعة جميع الدروس والشرح الذي يرفعه المعلمين من خلال تنزيل برنامج مايكروسوفت تيمز من خلال بلاي استور أو من آبل أستور، أو المايكروسوفت، وهي تطبيقات يجب أن تكون مُحملة بالفعل على أي جهاز أندرويد أو آيفون .

كيفية الدخول على مايكروسوفت تيمز مدرستي

الدخول على تطبيق مايكروسوفت تيمز .

. الضغط على زر تسجيل الدخول.

كتابة البيانات الشخصية الصحيحة الخاصة بالطالب والتأكد من صحتها.

الضغط على زر التالي لأستكمل خطوات التسجيل.

سيتم الدخولة مباشرةً على برنامج تيمز مدرستي لأستكمال الحصص.

خطوات الدخول على الدروس من خلال برنامج تيمز