توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن اليوم الثلاثاء

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل إصابة 399 جديدة بفيروس “كورونا”، و 16 حالة وفاة ، و 426 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 345631 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 332117 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5329 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن من خلال إنفوجرافيك اليوم الثلاثاء .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق ومدن المملكة كالتالي :