نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي ينزل الدعم السكني..الفئات المستحقة للدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي ينزل الدعم السكني من الحكومة السعودية إلى المواطنين السعوديين هو أحد أهم التساؤلات والاستفسارات التى تشغل بال الكثيرين من الشباب والكبار والأسر السعودية، كما تتزايد أيضاً الإستفسارات حول الفئات المستحقة للدعم السكني، لذا نوضح إليكم عبر الفقرات التالية العديد من التساؤلات التي تطرا على بال كل مواطن سعودي يقبل على إقتناء وحدة سكنية من قبل وزارة الإسكان بالمملكة، والتى تأتي فى مقدمتها موعد نزول الدعم السكني والشروط الواجب توافرها، والمبادرات الجديدة التى يستفيد منها معظم الفئات المستحقة للدعم السكني، كما نقدم لكم آلية حساب الدعم لكل مواطن سعودي يعول أسرة.

متي ينزل الدعم السكني

قبل أن نبدأ فى التذكير بمواعيد نزول الدعم السكني وجب علينا التوضيح الأهم وهي الشروط والمعايير التى يجب توافرها فى الراغبين فى الدعم السكني حيث جاء أهم تلك الشروط التالي:

أن يكون المواطن سعودي ولا يحمل جنسية أجنبية.

أن يكون المواطن لا يمتلك باسمه عقارات على الأقل اخر 5 سنوات.

أن يكون المواطن لم يستفيد من الدعم السكني من قبل.

أن يكون المواطن مستقل وله أسرة سعودية.

كما تتعد الشروط والمعايير التى تضعها وزارة الإسكان بالمملكة وخاصة فى أعمار المتقدمين للإستفادة من دعم سكني ولمزيد من التعرف على تلك الآليات يمكنك زيارة رابط شروط الدعم السكني.

الفئات المستحقة للدعم السكني

الزوج: يستحق الزوج الدعم السكني فى حالة كانت الأسرة مكونة من زوجة وزوج فقط، أو فى حالة الأسرة مكونة من زوج وزوجة واولاد لا يتجاوز عمر الاولاد 25 عام. الأم: إذا كانت الأسرة مكونة من ام وأولاد ذكور لا يزيد عمرهم 25 والإناث غير متزوجات. الابنه: إذا كانت الأسرة مكونة من ابنه وام غير سعودية والابنة هي العائل الوحيد للأسرة. المرأة المطلقة: إذا مر على طلاقها عامين دون زواج آخر، والارملة اي كان عمرها.

وللتعرف على المزيد من المستفيدين من الدعم السكني يرجي زيارة الموقع الإلكتروني من خلال رابط الدعم السكني والمستفيدين.

الرقم الجديد للتعرف على موعد نزول الدعم السكني

تساؤلات كثيرة تطرا فى أذهان الكثيرين عن تأخير موعد نزول الدعم السكني والتي يتمكن المواطن السعودي التعرف على إجابة السؤال الدائم متي موعد الدعم السكني، وتتلخص تلك التساؤلات حول الرقم المخصص للتأكد من قيمة الإستحقاق أو موعد نزول الدعم السكني والتى يمكنك التعرف عليها على الإتصال بالرقم التالي (920002431) أو من خلال الإتصال بالرقم (199088) كما يمكنك التعرف أيضاً من خلال طرق التواصل مع سكني.

أهم 4 مبادرات دعم سكني

ذكرت الحكومة السعودية ممثلة فى وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن أهم 4 مبادرات سكنية تخدم الملايين وجاءت تلك المبادرات السكنية كالتالي:

المبادرة الأولي: المبادرات السكنية للعسكريين وهي مبادرة تخدم قطاع كبيرة من الشعب السعودي. المبادرة الثانية: المبادرات السكنية لقطاع التعليم تلك المبادرة يستفيد منها كافة من يعملون بالقطاع التعليمي بتمويلات مالية كبيرة. المبادرة الثالثة: مبادرة تجديد المنازل هي تستهدف كافة الشعب السعودي الذى يرغب فى تجهيز المسكن من جديد. المبادرة الرابعة: مبادرة الدعم السكني للمدنيين يحصل المواطنين من خلالها على المال مقابل العمر بمعني اذا كان عمر المستفيد كبير يحصل على تمويل أكبر مثال على ذلك إذا كان عمر المتقدم اكبر من 50 يحصل على تمويل إضافي 95 ألف ريال، وإذا كان عمر المتقدم أقل من 45 يحصل على تمويل إضافي 75 ألف ريال. المبادرة الخامسة: الأراضي السكنية المجانية التى تتيح لكافة المواطنين.

حساب الدعم السكني

يستطيع المستفيدين من السعوديين من الدعم السكني الجديدة الذى كانت بداية انطلاقه فى عام 2017م معرفة قيمة الدعم السكني عن طريقة حسابة الدعم السكني وتسجيل كافة التفاصيل الشخصية مثل الدخل الشهري والاقساط الشهرية ثم القيام بالضغط على كلمة أحسب.

متي ينزل الدعم السكني

نظراً إلى تأخير موعد نزول الدعم السكني نوه برنامج الدعم السكني على الموعد الجديد لصرف الدعم السكني الذى يمكنك التعرف عليه من خلال الإتصال بالرقم التالي (199088).